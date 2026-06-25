Les actions européennes progressent alors que les prévisions optimistes de Micron relancent le rallye de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le STOXX en hausse de 0,5%

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs progressent grâce aux prévisions optimistes de Micron et Qualcomm

* H&M recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

* easyJet en hausse après avoir rejeté la quatrième offre de Castlelake

(Mise à jour des cours; ajout de détails et de commentaires d'analystes) par Utkarsh Hathi et Johann M Cherian

Les actions européennes ont progressé jeudi, portées par la hausse des valeurs technologiques, les prévisions optimistes de Micron et Qualcomm ayant apaisé les craintes liées à la flambée des valorisations dans le secteur, tandis que la baisse des cours du pétrole a apporté un soutien supplémentaire.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX gagnait 0,46% à 638,11 points à 08h28 GMT.

Les fabricants américains de puces électroniques ont bondi en pré-ouverture après que Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O ont publié des prévisions solides, apaisant temporairement les craintes des investisseurs selon lesquelles la hausse des valeurs mondiales liées à l’IA était allée trop loin.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P , en hausse de 32% sur le trimestre, ont progressé de 2,4% et ont mené la hausse de l’indice de référence.

Les fabricants de puces Infineon IFXGn.DE et STMicroelectronics STMPA.PA ont progressé respectivement de 5,6% et 4,2%, tandis que les fournisseurs d’équipements pour semi-conducteurs BE Semiconductor BESI.AS et ASML ASML.AS ont grimpé de 5,1% et 4,5%.

Le fabricant d’équipements d’IA Siemens Energy ENR1n.DE a progressé de 1,5%.

« Même si l’Europe manque en quelque sorte de leaders technologiques, certaines entreprises sont néanmoins en mesure d’en tirer des avantages significatifs », a déclaré Martin Frandsen, gestionnaire de portefeuille chez Principal Asset Management.

« Il est clair que l’Europe nourrit de grandes ambitions en matière de centres de données, et ces entreprises peuvent y contribuer, car elles sont à la fois en mesure de tirer parti d’une partie de la demande mondiale et bien positionnées pour accompagner la transition européenne vers des infrastructures numériques et des centres de données. »

Les investisseurs surveillaient également l’impact de la hausse des coûts liée au conflit avec l’Iran sur les performances des entreprises.

L'action H&M HMb.ST a reculé de 2,1% après que le distributeur de mode suédois a annoncé un bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre inférieur aux estimations, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la faiblesse de la demande. L'indice du secteur de la distribution dans son ensemble .SXRP a quant à lui progressé de 0,2%.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur baisse alors que de nouveaux pétroliers bloqués quittaient le détroit d’Ormuz.

Afin de contrer ces pressions sur les prix, les opérateurs anticipent une nouvelle hausse des taux d’intérêt de 25 points de base par la Banque centrale européenne d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Un rapport clé sur l’inflation aux États-Unis, attendu plus tard dans la journée, servira également à évaluer les perspectives des taux d’intérêt américains pour le reste de l’année.

Entreautres, l’action easyJet EZJ.L a progressé de 6,3% après que la compagnie aérienne low-cost britannique a rejeté une quatrième offre de rachat de la société d’investissement américaine Castlelake.

Le constructeur automobile allemand Volkswagen VOWG.DE a progressé de 1,5% après avoir accepté de vendre sa division moteurs diesel Everllence à Bain Capital, dans le cadre d’une transaction générant un produit d’environ 7,4 milliards d’euros (8,4 milliards de dollars).

Les marchés analyseront également l'indice GfK de la confiance des consommateurs allemands pour juillet et les chiffres de la confiance des consommateurs français pour juin afin d'obtenir de nouvelles indications sur les perspectives de consommation dans la région.