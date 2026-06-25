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L'assemblée générale d'EDF approuve la distribution d'un dividende d'un milliard d'euros à l'Etat
information fournie par Boursorama avec AFP 25/06/2026 à 11:15

( AFP / MIGUEL MEDINA )

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le géant électricien français EDF a annoncé mercredi qu'il verserait bien un dividende d'un milliard d'euros à l'Etat, son unique actionnaire, après que cette proposition a été approuvée lors de son assemblée générale annuelle.

"L'assemblée générale a approuvé la distribution en numéraire à l'Etat, actionnaire unique, d'un dividende d'un milliard d'euros au titre de l'exercice 2025", indique l'entreprise dans un communiqué, précisant que la somme sera versée le 30 juillet 2026.

Ce versement avait été proposé par le conseil d'administration du groupe en février, à l'aune de la publication de ses résultats annuels.

En 2025, EDF a dégagé un bénéfice net de 8,4 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires de 113,3 milliards.

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