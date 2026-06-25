France : le moral des ménages s'est amélioré en juin, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La confiance des ménages français a rebondi en juin, l'indicateur qui la synthétise gagnant deux points à 84, a indiqué jeudi l'Institut national de la statistique (Insee).

L'indicateur qui mesure la confiance des ménages a augmenté de 2 points en juin à 84, après s'être replié le mois précédent à 82, ce qui le rapproche légèrement de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).

Les ménages se sont dits plus confiants quant à leur situation financière future. Leur opinion à ce sujet gagne trois points et se rapproche de sa moyenne de longue période, a précisé l'Institut national de la statistique dans un communiqué.

L'opinion des ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants est quasi stable.

En juin, moins de Français considèrent que les prix vont accélérer dans l'année à venir. Le solde d'opinion "perd quinze points, après en avoir perdu onze en mai, et se rapproche de son niveau de février, avant le déclenchement de la guerre au Proche-Orient", note l'Insee.

L'indicateur reste toutefois au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'institut statistique observe une amélioration des opinions des ménages sur le niveau de vie futur en France, qui "se redresse : le solde d'opinion associé gagne cinq points. Celui relatif au niveau de vie passé perd un point et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2023. Les deux soldes sont très en dessous de leur moyenne de longue période".

En revanche, l'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne actuelle se dégrade légèrement (-2 points) et plus de ménages considèrent qu'il est opportun d'épargner (+1 point).

Leurs craintes concernant l'évolution du chômage repartent également à la hausse. Le solde d'opinion gagne cinq points, bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'enquête de l'Insee est réalisée mensuellement auprès de quelque 2.000 ménages interrogés par téléphone.