Les actions européennes progressent alors que les bénéfices de Nvidia illuminent les marchés mondiaux

Les actions européennes ont progressé jeudi dans le sillage d'un mouvement de soulagement qui s'est emparé des marchés mondiaux après que Nvidia, l'entreprise phare du secteur de l'intelligence artificielle, a annoncé de solides bénéfices, tandis que les investisseurs attendaient la publication , retardée, des chiffres de l'emploi américain ( ).

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 1% à 567,64 points à 8h08 GMT. Les bourses d'Allemagne .GDAXI et de France .FCHI ont également augmenté de plus de 1% chacune.

Les résultats trimestriels exceptionnels et les perspectives positives de Nvidia NVDA.O sont arrivés à un moment crucial pour les investisseurs, qui ont été ébranlés ces dernières semaines par les craintes d'une bulle mondiale de l'intelligence artificielle.

Bien que ces craintes persistent, les derniers résultats de Nvidia ont temporairement apaisé l'anxiété des investisseurs, les actions de la société cotée à Francfort NVDA.F ayant augmenté de 6,2 %.

L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a augmenté de 1,8 %, Infineon IFXGn.DE et ASML ASML.AS gagnant chacun 2,8 %.

Les fabricants d'équipements d'intelligence artificielle qui ont bénéficié du boom technologique, tels que Schneider Electric

SCHN.PA et Siemens Energy ENR1n.DE , ont augmenté de 2 % et 4 %, respectivement.

Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur le très attendu rapport officiel sur l'emploi américain qui pourrait influencer les attentes concernant le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.

Entre autres, BNP Paribas BNPP.PA a gagné 5,7 % après que la banque française a augmenté son objectif de ratio CET1, un indicateur de la stabilité financière, à 13 % d'ici 2027.