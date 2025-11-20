 Aller au contenu principal
Les actions européennes progressent alors que les bénéfices de Nvidia illuminent les marchés mondiaux
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

Les actions européennes ont progressé jeudi dans le sillage d'un mouvement de soulagement qui s'est emparé des marchés mondiaux après que Nvidia, l'entreprise phare du secteur de l'intelligence artificielle, a annoncé de solides bénéfices, tandis que les investisseurs attendaient la publication , retardée, des chiffres de l'emploi américain ( ).

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 1% à 567,64 points à 8h08 GMT. Les bourses d'Allemagne .GDAXI et de France .FCHI ont également augmenté de plus de 1% chacune.

Les résultats trimestriels exceptionnels et les perspectives positives de Nvidia NVDA.O sont arrivés à un moment crucial pour les investisseurs, qui ont été ébranlés ces dernières semaines par les craintes d'une bulle mondiale de l'intelligence artificielle.

Bien que ces craintes persistent, les derniers résultats de Nvidia ont temporairement apaisé l'anxiété des investisseurs, les actions de la société cotée à Francfort NVDA.F ayant augmenté de 6,2 %.

L'indice européen des valeurs technologiques .SX8P a augmenté de 1,8 %, Infineon IFXGn.DE et ASML ASML.AS gagnant chacun 2,8 %.

Les fabricants d'équipements d'intelligence artificielle qui ont bénéficié du boom technologique, tels que Schneider Electric

SCHN.PA et Siemens Energy ENR1n.DE , ont augmenté de 2 % et 4 %, respectivement.

Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur le très attendu rapport officiel sur l'emploi américain qui pourrait influencer les attentes concernant le verdict de la politique monétaire de la Réserve fédérale le mois prochain.

Entre autres, BNP Paribas BNPP.PA a gagné 5,7 % après que la banque française a augmenté son objectif de ratio CET1, un indicateur de la stabilité financière, à 13 % d'ici 2027.

Valeurs associées

ABB
55,780 CHF Swiss EBS Stocks +2,42%
ASM INT
503,8000 EUR Euronext Amsterdam +1,90%
ASML HLDG
905,0000 EUR Euronext Amsterdam +2,08%
BESI
131,9500 EUR Euronext Amsterdam +2,21%
BNP PARIBAS
70,3400 EUR Euronext Paris +4,88%
CAC 40
8 007,50 Pts Euronext Paris +0,68%
DAX
23 353,13 Pts XETRA +0,82%
EURO STOXX 50
5 590,06 Pts DJ STOXX +0,87%
FTSE 100
9 560,35 Pts FTSE Indices +0,56%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
33,490 EUR XETRA +2,18%
LEGRAND
131,7000 EUR Euronext Paris +2,53%
LEONARDO
48,430 EUR MIL +1,49%
MTU AERO ENGINES
354,000 EUR XETRA +1,03%
NOVARTIS
102,260 CHF Swiss EBS Stocks +0,04%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
PRYSMIAN
85,760 EUR MIL +0,87%
RENK GROUP
55,750 EUR XETRA -3,08%
RHEINMETALL
1 657,500 EUR XETRA +3,85%
RWE
44,760 EUR XETRA +1,94%
SAAB RG-B
503,475 SEK LSE Intl +2,05%
SCHNEIDER ELECTRIC
230,4500 EUR Euronext Paris +1,43%
SIEMENS ENERGY
113,450 EUR XETRA +4,13%
STOXX Europe 600
565,82 Pts DJ STOXX +0,73%
STOXX Europe 600 Banks
317,55 Pts DJ STOXX +0,98%
STOXX Europe 600 Financial Ser.
821,57 Pts DJ STOXX +0,71%
STOXX Europe 600 Technology
824,35 Pts DJ STOXX +1,17%
THE SWATCH GRP
166,350 CHF Swiss EBS Stocks -0,57%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

