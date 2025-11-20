 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rugby-Galthié mise sur la continuité face à l'Australie
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 11:14

Rugby - Test-matches d'automne - France v Fidji

Rugby - Test-matches d'automne - France v Fidji

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a annoncé jeudi trois changements dans sa composition pour affronter l'Australie, samedi, en conclusion de la tournée d'automne.

Absents samedi dernier à Bordeaux lors de la victoire contre les Fidji (34-21), le centre Gaël Fickou ainsi que les deuxièmes lignes Emmanuel Meafou et Thibaud Flament réintègrent l'équipe de départ.

Gaël Fickou, capitaine dans la défaite face à l'Afrique du Sud (32-17), retrouve son poste de centre à la faveur du forfait de Pierre-Louis Barassi.

Tous deux absents sur blessure face aux Fidji, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament remplacent en deuxième ligne Romain Taofifenua et Charles Ollivon.

Ce dernier, nommé joueur du match samedi dernier, ne quitte pas le XV de départ pour autant puisqu'il retrouve un poste plus habituel pour lui, en troisième ligne, aux côtés de Grégory Alldritt et d'Anthony Jelonch. Il pousse sur le banc Oscar Jegou.

Un banc duquel le centre Kalvin Gourgues devrait sortir en cours de match pour honorer sa première sélection.

Les Bleus tenteront samedi soir au Stade de France de conclure leur tournée d'automne par une sortie convaincante après une défaite face aux doubles champions du monde en titre et une victoire longue à se dessiner face aux Fidji.

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Damian Penaud, 13-Nicolas Depoortere, 12-Gaël Fickou, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Romain Ntamack, 9-Maxime Lucu, 8-Grégory Alldritt (capitaine), 7-Charles Ollivon, 6-Anthony Jelonch, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Régis Montagne, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros.

Remplaçants : 16-Maxime Lamothe, 17-Rodrigue Neti, 18-Thomas Laclayat, 19-Romain Taofifenua, 20-Hugo Auradou, 21-Oscar Jegou, 22-Baptiste Jauneau, 23-Kalvin Gourgues.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Sport
Coupe du monde de rugby
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français Emmanuel Macron est accueilli par le Premier ministre de l'île Maurice Navin Ramgoolam à son arrivée à Port Louis le 20 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Macron entame à l'île Maurice une tournée africaine
    information fournie par AFP 20.11.2025 12:30 

    Des partenariats "gagnant-gagnant" face à des "défis communs": Emmanuel Macron a entamé jeudi à l'île Maurice une tournée de cinq jours en Afrique avec l'ambition réaffirmée de construire de nouveaux liens, sur fond de recul de l'influence française dans son ancien ... Lire la suite

  • Les ventes de logements anciens ont continué de progresser au troisième trimestre, comme c'est le cas depuis un an selon l'indice Notaires-Insee ( AFP / JACQUES DEMARTHON )
    Logement: la reprise continue dans l'immobilier ancien, mais la remontée des prix est surveillée
    information fournie par AFP 20.11.2025 12:23 

    Les ventes de logements anciens ont continué de progresser au troisième trimestre, comme c'est le cas depuis un an selon l'indice Notaires-Insee publié jeudi, mais la hausse de 0,7% des prix est surveillée de près avec la crainte qu'une remontée freine les acheteurs. ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez arrive à Marseille, le 20 novembre 2025, une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci ( AFP / Clement MAHOUDEAU )
    Marseille attend des "actes" de Darmanin et Nuñez pour faire face au narcobanditisme
    information fournie par AFP 20.11.2025 12:16 

    Une semaine après l'assassinat de Mehdi Kessaci, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont jeudi à Marseille, dans un contexte où la lutte contre le narcobanditisme "est loin d'être gagnée". Gérald Darmanin et Laurent Nuñez, ex-préfet de police des Bouches-du-Rhône, ... Lire la suite

  • Pourquoi la Suède s'est privée d'Alexander Isak
    Pourquoi la Suède s'est privée d'Alexander Isak
    information fournie par So Foot 20.11.2025 12:06 

    Isak sur le banc, encore. L’attaquant de Liverpool, censé être à 26 ans la vitrine du renouveau scandinave, subit déjà la grisaille du Merseyside et, désormais, celle des Blågult .. Alexander Isak a encore regardé la Suède jouer au foot sans lui : troisième match ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank