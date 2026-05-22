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Les actions européennes ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux semaines grâce aux signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs technologiques mènent la hausse

* Puig s'effondre après l'échec des négociations de fusion avec Estée Lauder

* Julius Baer recule en raison d'un afflux de nouveaux capitaux décevant

* Le moral des consommateurs allemands se redresse à l'approche du mois de juin

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les cours) par Twesha Dikshit

Les actions européennes ont atteint vendredi leur plus haut niveau depuis plus de deux semaines, portées par les valeurs technologiques, les investisseurs se montrant optimistes face aux signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, bien que les deux parties restent en désaccord sur des questions clés.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a grimpé de 0,6 % à 624,50 points à 08h01 GMT et était en passe de terminer la semaine sur des gains significatifs.

Les principaux désaccords entre Téhéran et Washington portent sur les stocks d'uranium de l'Iran et le contrôle du détroit d'Ormuz.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il y avait eu « quelques signes encourageants » dans les négociations, tandis qu'une source iranienne de haut rang a déclaré à Reuters que les divergences entre les deux parties s'étaient réduites.

Les analystes s'attendent à ce qu'un accord prévoie l'ouverture du détroit, ce qui devrait stimuler les actions européennes, qui ont pris du retard par rapport à leurs homologues, car la dépendance de la région vis-à-vis des importations de pétrole pèse sur les marchés et alimente l'inflation.

« Nous sommes neutres vis-à-vis des actions européennes et de la zone euro, compte tenu de leur sensibilité à la hausse des coûts énergétiques, tandis que nous considérons plus favorablement le marché suisse, plus défensif, et le secteur européen de la santé », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

L'optimisme lié à l'IA, qui a propulsé les indices mondiaux à des niveaux records, a également contribué à la hausse de près de 2 % de l'indice technologique européen .SX8P au cours de la journée. Les prévisions de ventes du géant des puces Nvidia

NVDA.O ont dépassé les estimations cette semaine.

Les actions des semi-conducteurs Infineon Technologies

IFXGn.DE , STMicroelectronics STMMI.MI , ASM International

ASMI.AS et ASML ASML.AS ont progressé de 2,5 % à 3,7 %.

Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a progressé de 1,2 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux attentes. L'indice du luxe

.SXTP a progressé de 0,5 %.

Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE ont progressé respectivement de 2,1 % et 3,3 % après les prévisions optimistes de leur homologue américain Deckers Outdoor DECK.N .

Le géant allemand de la logistique DHL DHLn.DE a progressé de 3,7 % après que la Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre de « conserver » à « acheter ».

Dans le même temps, Puig PUIGb.MC a chuté de près de 15 % après que le parfumeur espagnol a mis fin aux négociations de fusion avec le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder

EL.N .

Julius Baer BAER.S a chuté de 9 % après que les entrées nettes de nouveaux capitaux de la banque suisse se sont révélées inférieures aux attentes.

Les données officielles ont montré que la confiance des consommateurs allemands s'était redressée à l'approche du mois de juin, tandis qu'une autre publication a confirmé que l'économie avait progressé de 0,3 % au premier trimestre 2026. Le DAX .GDAXI a gagné 0,5 %.

Les chiffres ont montré que les ventes au détail britanniques ont enregistré leur plus forte baisse en près d'un an en avril, les dépenses de consommation ayant diminué dans un contexte de guerre en Iran et de hausse des coûts énergétiques. L'indice des valeurs vedettes FTSE 100

.FTSE a progressé de 0,3 %.

Le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis, est devenu le dernier responsable en date à déclarer que la Banque centrale européenne devrait réagir à la hausse de l'inflation.

Les marchés monétaires anticipent au moins deux hausses des taux d'intérêt de la BCE avant la fin de l'année.

Valeurs associées

ADIDAS
152,150 EUR XETRA +1,43%
ASM INT
888,6000 EUR Euronext Amsterdam +2,61%
ASML HLDG
1 389,8000 EUR Euronext Amsterdam +3,32%
CAC 40
8 113,12 Pts Euronext Paris +0,34%
DAX
24 735,33 Pts XETRA +0,52%
DECKERS OUTDOOR
102,560 USD NYSE +4,41%
DEUTSCHE POST
49,640 EUR XETRA +3,61%
ESTEE LAUDER RG-A
78,760 USD NYSE +0,73%
EURO STOXX 50
6 003,97 Pts DJ STOXX +0,73%
FTSE 100
10 474,60 Pts FTSE Indices +0,30%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
70,690 EUR XETRA +3,96%
JULIUS BAER GRP
62,120 CHF Swiss EBS Stocks -8,78%
NVIDIA
219,5100 USD NASDAQ -1,77%
PUIG BRANDS B
15,2700 EUR Sibe -13,44%
PUMA
28,190 EUR XETRA +3,34%
RICHEMONT (CIE FIN.)
153,850 CHF Swiss EBS Stocks -1,79%
STOXX Europe 600
623,67 Pts DJ STOXX +0,50%
STOXX Europe 600 Technology
977,82 Pts DJ STOXX +2,01%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 10:29:20.

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