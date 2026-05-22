Allemagne: Le climat des affaires s'améliore de manière inattendue en mai

Des immeubles de bureaux dans le quartier financier de Francfort

‌Le moral des entrepreneurs allemands ​s'est amélioré de manière inattendue en mai, montre une enquête ​de l'institut Ifo publiée vendredi.

Son indice ​du climat des ⁠affaires ressort à 84,9, contre ‌84,5 (révisé) en avril, alors que les analystes interrogés par ​Reuters ‌tablaient sur une baisse à ⁠84,2.

La première économie de la zone euro peine à retrouver ⁠son ‌élan depuis la pandémie de ⁠COVID-19, car la concurrence ‌croissante de la Chine ⁠et la hausse des prix ⁠de ‌l'énergie ont mis à rude épreuve ​son ‌modèle fondé sur les exportations.

La flambée des prix ​de l'énergie provoquée par la guerre en Iran ⁠constitue désormais une menace supplémentaire pour sa reprise tant attendue.

(María Martínez et Thomas Seythal, version française Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)