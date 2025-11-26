Les actions européennes grimpent grâce aux espoirs de réduction des taux de la Fed et aux progrès de la paix en Ukraine ; le budget britannique est attendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

Les actions européennes ont légèrement progressé mercredi, soutenues par les attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt américains et par des signes de progrès dans les négociations de paix en Ukraine, tandis que les investisseurs attendaient l'annonce du budget du Royaume-Uni.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,4% à 570,25 points à 0807 GMT, après avoir enregistré sa plus forte hausse quotidienne en deux semaines mardi.

Les principaux indices régionaux étaient également plus fermes, avec l'Allemagne .GDAXI et la France .FCHI tous deux en hausse de 0,5%.

Le FTSE 100 .FTSE de Londres a augmenté de 0,2% avant le budget d'automne du Royaume-Uni, où la ministre des Finances Rachel Reeves devrait présenter des dizaines de milliards de livres sterling d'augmentation d'impôts.

Les marchés européens ont profité de l'optimisme des investisseurs au niveau mondial, alors que les attentes d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en décembre se sont accrues, suite à des données économiques peu encourageantes mardi. Les progrès réalisés en vue d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine ont également stimulé le sentiment après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a signalé qu'il était prêt à faire avancer un cadre soutenu par les États-Unis pour mettre fin à la guerre.

Néanmoins, les actions du secteur de la défense ont progressé ce jour-là, l'indice général .SXPARO augmentant de 0,8 %. Parmi les valeurs individuelles, l'allemand Puma PUMG.DE a gagné 1,9%, après que son homologue américain Urban Outfitters

URBN.O ait annoncé un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations .