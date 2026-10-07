Les actions européennes et l'euro reculent sous l'effet du choc énergétique et des inquiétudes budgétaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions européennes ne sont pas loin de leur plus bas niveau depuis environ quatre mois

* Le pétrole en hausse en raison de l'escalade des tensions entre l'Arabie saoudite et les Houthis

* L'euro recule en raison des craintes d'un choc énergétique; l'attention se porte sur la divergence des taux d'intérêt

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 à 7 et 11 à 12)

par Stefano Rebaudo

Les actions européennes et l'euro ont fortement chuté mercredi, alors que les cours du pétrole dépassaient les 100 dollars dans un contexte de tensions renouvelées au Moyen-Orient, tandis que les craintes quant à l'impact des difficultés budgétaires de la France sur l'ensemble des marchés de la dette continuaient de peser sur le sentiment général.

L’indice mondial des actions MSCI .MIWD00000PUS a reculé de 0,39% tandis que l’indice européen STOXX 600 .STOXX a perdu 1,02% à 630,12 points. Il avait atteint 624,85 points la semaine dernière, son plus bas niveau depuis le 12 juin.

“Alors que le quatrième trimestre, généralement le meilleur de l’année en termes de rendements boursiers, vient à peine de commencer, les marchés sont influencés par un scénario déroutant: "les actions montent, la largeur du marché américain recule, les rendements augmentent, le pétrole baisse, puis remonte, puis redescend…" ”, a déclaré Jeremy Batstone-Carr, économiste chez Raymond James.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1,2% à 101,83 dollars le baril, le marché évaluant les contraintes d’approvisionnement liées à une tempête se dirigeant vers les régions productrices de pétrole aux États-Unis et aux attaques menées par les Houthis yéménites, soutenus par l’Iran, contre l’Arabie saoudite.

Aneeka Gupta, directrice de recherche chez WisdomTree, a attribué la relative résilience du marché boursier face à la remontée des cours du pétrole aux prévisions de bénéfices toujours “très solides”.

“C’est ce qui soutient véritablement le marché jusqu’à présent”, a déclaré Mme Gupta.

“Nous n’avons pas assisté à une vague de ventes massive et c’est principalement parce que les résultats financiers font le gros du travail”, a-t-elle ajouté.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont reculé de 0,75% tandis que ceux sur le S&P 500 EScv1 ont perdu 0,35%. L’indice S&P 500 .SPX a atteint mardi un nouveau record , en hausse d’environ 0,6% sur la journée, tandis que le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a gagné 0,4% pour atteindre lui aussi un plus haut historique.

L'écart de rendement entre les obligations françaises et les Bunds allemands, considérés comme des valeurs refuges

DE10FR10=RR — un indicateur de marché de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française — s'est élargi de 11 points de base (pb) après s'être resserré pendant deux jours. Il s'établissait en dernier lieu à 139,50 pb, après avoir atteint près de 160 pb la semaine dernière.

Les obligations françaises sont sous pression, car les anticipations d’une hausse des taux de la Banque centrale européenne et l’incertitude politique avant les élections de 2027 font planer des doutes sur la capacité de la France à assainir ses finances.

“Il est clair que le marché sanctionne la France en raison de son niveau d’endettement”, a déclaré Mme Gupta, de WisdomTree.

“Avec le temps, nous y verrons un peu plus clair (quant aux perspectives budgétaires). Mais pour l’instant, je pense que les marchés obligataires français resteront volatils.”

L’EURO EN BAISSE EN RAISON DES DIVERGENCES DE TAUX ET DES INQUIÉTUDES BUDGÉTAIRES

La résurgence des inquiétudes des investisseurs a pesé sur l’euro EUR= , qui a reculé de 0,62% à 1,1188 dollar. Il a atteint plus tôt cette semaine son plus bas niveau depuis 17 mois face au dollar, à 1,1161 dollar.

L’élargissement des écarts de rendement dans la zone euro pèse sur la monnaie unique en renforçant les anticipations d’assouplissement monétaire de la BCE, en ravivant les inquiétudes quant à la viabilité budgétaire et en alimentant les craintes d’une fragmentation croissante de la zone euro.

Les marchés suivent également de près ce que l’on appelle la divergence des taux entre les États-Unis et la zone euro, alors que les marchés ont intégré une position plus restrictive de la Réserve fédérale à l’issue de la réunion de politique monétaire de mi-septembre.

“L'écart de taux d'intérêt entre l'Allemagne et les États-Unis s'est creusé, ce qui a soutenu le dollar américain face à l'euro”, a déclaré Georgette Boele, stratège senior en devises et pétrole chez ABN AMRO.

“Nous continuons de penser que les marchés financiers anticipent un nombre trop élevé de hausses de taux de la part de la Fed et de la BCE”, a-t-elle ajouté.

LES ADJUDICATIONS DE TITRES DU TRÉSOR AMÉRICAIN ET LE COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA FED AU CENTRE DE L’ATTENTION

Les acteurs du marché suivront de près l’adjudication d’obligations du Trésor à 10 ans prévue plus tard dans la journée, ainsi que celle à 30 ans jeudi, qui permettront de mesurer l’intensité de la demande des investisseurs pour la dette américaine, ont indiqué les analystes.

Les rendements des obligations américaines à long terme ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 24 ans, dans un contexte de vente massive persistante depuis fin août, due aux inquiétudes liées à l'inflation et aux perspectives budgétaires.

L'indice du dollar =USD , qui mesure sa performance par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,49% à 102,34 après avoir reculé de 0,27% lors de la séance précédente.

La Réserve fédérale publiera mercredi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre, qui sera scruté à la loupe à la recherche d'indices sur d'éventuelles évolutions des taux au cours des prochains mois.

Les opérateurs ont ramené la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en octobre à 19% contre environ 50% une semaine plus tôt.