Les actions européennes enregistrent des gains mensuels grâce aux espoirs de réduction des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Le STOXX enregistre sa plus longue série de victoires mensuelles depuis mars 2024

*

Les banques en hausse de plus de 4 % ce mois-ci, en tête des mouvements sectoriels en novembre

*

Delivery Hero bondit après que les investisseurs aient demandé une révision stratégique

(Mise à jour après la clôture des marchés) par Anastasiia Kozlova, Purvi Agarwal et Tharuniyaa .

Les actions européennes ont terminé en hausse vendredi, couronnant une forte progression hebdomadaire et clôturant le mois sur une note solide, soutenues par l'optimisme quant aux réductions potentielles des taux d'intérêt américains.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,23% à 576,34, atteignant sa plus longue série de gains mensuels depuis mars 2024. Les boursesallemandes .DAX et françaises .FCHI ont ajouté 0,25% et 0,3%, respectivement.

L'indice bancaire plus large .SX7P est resté stable pour la journée, après avoir augmenté de 4,5% cette semaine, soutenu en partie par le budget britannique, qui a épargné le secteur des augmentations d'impôts.

"Les investisseurs s'attendaient à ce que le budget britannique prévoie une taxe sur les banques, mais rien n'a été fait, ce qui est une bonne nouvelle pour le secteur", a déclaré Michael Field, stratège en chef chez Morningstar.

Le secteur a également été le plus performant du mois, avec une hausse de plus de 4 %, sa cinquième hausse mensuelle consécutive, les investisseurs ayant opéré des arbitrages en raison des inquiétudes concernant les valorisations qui ont conduit à une vente globale de la technologie ce mois-ci.

L'indice de référence espagnol .IBEX , à forte composante bancaire, a progressé de plus de 2 % en novembre.

Le secteur des ressources de base .SXPP a mené les gains vendredi, en hausse de 1,2%, alimenté par les prix du cuivre qui ont atteint un niveau record. Le secteur a été le plus performant de la semaine, avec une hausse de 5,7 %.

Les investisseurs se sont abstenus de faire des paris importants à l'approche du week-end, la session du marché américain de vendredi ayant été écourtée en raison d'un jour férié.

Les inquiétudes renouvelées au sujet d'une bulle potentielle dans le domaine de l'intelligence artificielle ont déclenché une liquidation mondiale au début du mois de novembre, mais le sentiment des investisseurs s'est amélioré en raison des attentes croissantes concernant la réduction des taux d'intérêt américains par la Fed en décembre, à la suite des commentaires accommodants des décideurs politiques et des données économiques plus faibles.

La semaine prochaine, les investisseurs s'attendent à ce que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine fassent l'objet d'une attention particulière. Sous la pression de Washington, Kyiv a manifesté son soutien à un cadre élaboré par les États-Unis, mais a déclaré que les questions clés devaient être résolues , tandis que Moscou insiste pour que l'Ukraine cède des territoires stratégiques dans l'est du pays.

Bien que les espoirs de progrès aient quelque peu soutenu le sentiment général en Europe, ils ont pesé sur les actions de l'aérospatiale et de la défense de la région .SXPARO , le secteur ayant perdu plus de 8 % ce mois-ci et affichant des performances inférieures à celles de tous ses pairs.

"Ce qui inquiète les investisseurs depuis un mois, c'est de savoir si un accord de paix va être conclu en Ukraine", a déclaré Michael Field de Morningstar.

Parmi les valeurs individuelles, Delivery Hero DHER.DE a bondi de14,6% après qu'un rapport ait indiqué que les investisseurs poussaient la direction de à envisager une vente de tout ou partie de l'entreprise.

Le groupe de luxe italien Ferragamo SFER.MI a gagné jusqu'à 2,3% après que JP Morgan l'a relevé à "neutre", citant l'amélioration de la dynamique de la marque.

L'opérateur hôtelier Whitbread WTB.L a chuté de 11,4% après avoir déclaré que les mesures budgétaires britanniques lui coûteraient 40 à 50 millions de livres (66 millions de dollars) au cours de son prochain exercice fiscal, alors qu'une forte augmentation des taux d'imposition menaçait de réduire ses marges.

Les marchés à terme mondiaux ont rouvert après que CME Group CME.O a subi l'une de ses plus longues pannes depuis des années, interrompant les transactions sur les actions, les obligations, les matières premières et les devises.