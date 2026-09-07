Les actions européennes du secteur pétrolier et des secteurs connexes progressent, portées par la volatilité du prix du brut

** Les valeurs pétrolières européennes progressent alors que le secteur reste globalement bien orienté, soutenu par des cours du brut plus fermes et plus volatils, selon un analyste

** L'indice STOXX Europe 600 Pétrole et Gaz .SXEP progresse d'environ 1,2%, soit la plus forte hausse parmi tous les sous-indices STOXX 600 .STOXX

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangent autour de 96,04 dollars le baril, les inquiétudes liées à la guerre en Iran et l'absence de tout apaisement des tensions autour du détroit d'Ormuz continuant de soutenir les cours du pétrole et le sentiment dans l'ensemble du secteur pétrolier et gazier

** Parmi les valeurs individuelles, Viridien VIRI.PA progresse d'environ 4,4% et Maurel & Prom MAUP.PA de près de 2,4%, tandis que SBM Offshore SBMO.AS affiche une légère hausse d'environ 1,7%

** Repsol REP.MC , Galp Energia GALP.LS , Technip Energies TE.PA et Vaar Energi VAR.OL progressent d'environ 1%

** TotalEnergies TTEF.PA progresse de 1,1%; la société a également annoncé des avancées majeures en vue d'une décision finale d'investissement pour son projet Papua LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))