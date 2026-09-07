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Les actions européennes du secteur pétrolier et des secteurs connexes progressent, portées par la volatilité du prix du brut
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 10:51
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** Les valeurs pétrolières européennes progressent alors que le secteur reste globalement bien orienté, soutenu par des cours du brut plus fermes et plus volatils, selon un analyste

** L'indice STOXX Europe 600 Pétrole et Gaz .SXEP progresse d'environ 1,2%, soit la plus forte hausse parmi tous les sous-indices STOXX 600 .STOXX

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'échangent autour de 96,04 dollars le baril, les inquiétudes liées à la guerre en Iran et l'absence de tout apaisement des tensions autour du détroit d'Ormuz continuant de soutenir les cours du pétrole et le sentiment dans l'ensemble du secteur pétrolier et gazier

** Parmi les valeurs individuelles, Viridien VIRI.PA progresse d'environ 4,4% et Maurel & Prom MAUP.PA de près de 2,4%, tandis que SBM Offshore SBMO.AS affiche une légère hausse d'environ 1,7%

** Repsol REP.MC , Galp Energia GALP.LS , Technip Energies TE.PA et Vaar Energi VAR.OL progressent d'environ 1%

** TotalEnergies TTEF.PA progresse de 1,1%; la société a également annoncé des avancées majeures en vue d'une décision finale d'investissement pour son projet Papua LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pétrole et parapétrolier

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EXXONMOBIL HLDG
159,460 USD NYSE -1,71%
GALP ENERGIA OR
20,815 EUR LSE Intl +0,82%
Gaz naturel
2,98 USD NYMEX +2,13%
MAUREL & PROM
8,0500 EUR Euronext Paris +2,09%
Pétrole Brent
96,65 USD Ice Europ +0,76%
Pétrole WTI
91,47 USD Ice Europ +0,10%
REPSOL
28,1500 EUR Sibe +1,48%
SBM OFFSHORE
35,9200 EUR Euronext Amsterdam +1,70%
STOXX Europe 600
649,25 Pts DJ STOXX -0,10%
STXE6O&G EUR P
545,06 Pts DJ STOXX +1,24%
TECHNIP ENERGIES
30,2800 EUR Euronext Paris +1,20%
TOTALENERGIES
77,1000 EUR Euronext Paris +1,31%
VIRIDIEN
89,0000 EUR Euronext Paris +3,79%
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