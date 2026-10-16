Les actions et obligations de CoreWeave s'apprêtent à subir une chute hebdomadaire, les craintes liées à une hausse des taux pesant sur les investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions s'apprêtent à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 11 mois

* Les craintes d'une hausse des coûts d'emprunt s'intensifient après la publication des chiffres de l'inflation

* Plusieurs analystes estiment que la vague de ventes pourrait être exagérée

(Mise à jour des cours tout au long de l'article, ajout des commentaires d'analystes au paragraphe 4, des données sur les positions courtes au paragraphe 9, des détails sur les achats d'ARK au paragraphe 17 et de l'intérêt des particuliers au paragraphe 18)

par Shashwat Chauhan et Niket Nishant

Vendredi, l'action CRWV.O et l'obligation de CoreWeave s'apprêtaient à enregistrer de lourdes pertes hebdomadaires, soulignant les inquiétudes des investisseurs concernant la dette de 50 milliards de dollars de cette entreprise de cloud computing, qui a eu des répercussions sur l'ensemble du secteur de l'IA.

La société soutenue par Nvidia s’est retrouvée sous les feux de l’actualité cette semaine après que les dernières données sur l’inflation ont renforcé les anticipations de hausses des taux d’intérêt , augmentant ainsi le risque de hausse des charges d’emprunt pour les entreprises de centres de données et d’infrastructures d’IA fortement endettées.

L'action CoreWeave a chuté de plus de 8 % en début de séance, enregistrant une baisse de plus de 22 % cette semaine. Si ces pertes se confirment, l'entreprise connaîtra sa pire semaine depuis plus de 11 mois.

« Il n’y a pas que CoreWeave: plusieurs entreprises () entrent dans cette catégorie en raison des craintes que les revenus ne soient tout simplement pas suffisants pour dégager des bénéfices et supporter le montant de la dette que ces entreprises contractent », a déclaré Todd Schoenberger, directeur des investissements chez CrossCheck Management.

Les inquiétudes des investisseurs concernant l’énorme endettement de CoreWeave ont eu un effet de contagion qui a touché son concurrent Nebius Group NBIS.O , dont les actions s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis deux mois.

Nebius NBIS.O a chuté de 6,4 %, tandis que les opérateurs de centres de données Applied Digital APLD.O et IREN IREN.O ont respectivement reculé de 4,2 % et 5,5 %.

Cette vague de ventes rappelle cruellement que le recours à l’endettement des entreprises spécialisées dans l’IA devient un risque pour les investisseurs et met à mal l’idée selon laquelle les entreprises au cœur du boom de l’IA seraient à l’abri des vents contraires macroéconomiques.

L'action CoreWeave a déjà perdu environ un cinquième de sa valeur, soit près de 9,6 milliards, depuis le début du mois.

La chute la plus brutale de la semaine s’est produite mercredi, lorsque le titre a chuté de 15,5 %. Les vendeurs à découvert ont engrangé environ 806 millions de dollars, ce qui représente la quatrième meilleure journée pour les positions courtes sur CoreWeave depuis l’introduction en bourse du titre en mars 2025, selon la société d’analyse de données ORTEX.

NERVOSITÉ SUR LE MARCHÉ DE LA DETTE

Le rendement de l’ US21873SAG30=TE , une obligation en dollars de CoreWeave arrivant à échéance en octobre 2031, a brièvement dépassé les 16 % jeudi. Il devrait baisser pour la cinquième semaine consécutive, avec une baisse d’environ 3 cents par dollar cette semaine.

Le coût de l’assurance contre le risque de défaut sur la dette de CoreWeave a bondi au-delà de 1 000 points de base pour atteindre des niveaux records cette semaine, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Pour autant, plusieurs analystes n’étaient pas prêts à jeter l’éponge. Les analystes d’Evercore ont maintenu leur recommandation « surperformer » sur l’action CoreWeave.

« Les marchés semblent interpréter la hausse des rendements obligataires sur le marché secondaire comme la preuve que le modèle économique ne fonctionne plus, ce qui, selon nous, n’est pas le cas », ont-ils écrit dans une note.

D'autres ont fait valoir que la chute de CoreWeave ne devait pas être considérée comme le signe que la hausse du secteur de l'IA touchait à sa fin. « On ne peut pas prendre CoreWeave comme l'exemple type de l'IA », a déclaré Tommaso Leodari, directeur des investissements du fonds spéculatif Index & Cie, basé à Dubaï.

Les fonds négociés en bourse (ETF) gérés par ARK Invest, la société de Cathie Wood, ont massivement acheté des actions CoreWeave au cours des deux dernières séances, le total des achats dépassant les 381 000 actions.

Les investisseurs particuliers ont également profité de cette baisse pour acheter des actions, avec des achats nets s'élevant à 66 millions de dollars depuis le début de la semaine, ce qui représente le deuxième chiffre hebdomadaire le plus élevé jamais enregistré, selon les données de Vanda.