Les actions et les obligations sont nerveuses en raison des données américaines et du bénéfice de Nvidia

L'emploi américain et les résultats de Nvidia à l'ordre du jour

Baisse des actions européennes, stabilité des contrats à terme américains

(Mise à jour des prix à 1215 GMT) par Lawrence White

Les actions européennes ont glissé tandis que les rendements obligataires ont chuté lundi, alors que les marchés attendent un rapport sur les bénéfices du fabricant de puces de 5 billions de dollars Nvidia NVDA.O et les données sur l'emploi américain plus tard dans la semaine qui pourraient donner une direction aux marchés mondiaux nerveux.

L'indice de référence européen des 600 grandes valeurs

.STOXX a reculé de 0,4 % à la suite d'une chute mondiale la semaine dernière, déclenchée par des inquiétudes concernant la surévaluation des actions technologiques et la diminution des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Wall Street s'attendait à une ouverture légèrement plus positive, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étant en hausse de 0,2 % et ceux du Nasdaq 100 NQc1 en hausse de 0,4 %.

Les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains en décembre sont tombées à moins de 50 % suite aux remarques hésitantes des décideurs politiques préoccupés par l'inflation. Cela a commencé à exercer une pression sur les actions, en particulier dans le secteur technologique en pleine effervescence et sensible aux taux d'intérêt.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne DE10YT=RR a baissé de 1,5 point de base (bps) à 2,70%, après avoir augmenté de 3 bps vendredi, lorsqu'il a atteint son plus haut niveau depuis le 7 octobre à 2,718%.

La politique de la Banque centrale européenne étant suspendue, tous les regards sont tournés vers les États-Unis où le rapport sur l'emploi de septembre, publié jeudi avec retard, devrait confirmer les enquêtes privées antérieures indiquant un ralentissement du marché de l'emploi.

"S'il ne fait que confirmer cela, il ne fera pas changer d'avis les responsables de la Fed les plus fermes. Ils sont plus préoccupés par les risques de hausse de l'inflation, et les données de l'IPC seront donc cruciales pour eux", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche pour l'Asie chez ANZ.

Les rendements du Trésor américain à dix ans US10YT=RR sont restés stables à 4,1192% lundi.

Vendredi, les attentes de réduction des taux se sont refroidies lorsque le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, et la Présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, ont émis des doutes sur la nécessité de réduire les taux le mois prochain.

LES RÉSULTATS DES GÉANTS AMÉRICAINS EN LIGNE DE MIRE

Home Depot HD.N , Target TGT.N , Walmart WMT.N et Nvidia publient leurs résultats cette semaine aux États-Unis et les investisseurs se concentrent sur le fabricant de puces, dont les performances sont considérées comme un indicateur de la durabilité de l'essor remarquable des actions liées à l'intelligence artificielle cette année.

Les actions de Nvidia ont grimpé d'environ 1 000 % depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Cela inclut un gain de plus de 40 % depuis le début de l'année, qui a fait de Nvidia la première entreprise à dépasser les 5 000 milliards de dollars en valeur de marché le mois dernier.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont également bondi de 5,6 % dans les échanges avant bourse lundi après que Berkshire Hathaway a révélé une participation dans la société, tandis que le conglomérat synonyme de l'investisseur légendaire Warren Buffett a également révélé qu'il avait réduit sa participation dans Apple AAPL.O .

Sur le marché des changes, le dollar américain a légèrement progressé, maintenant l'euro EUR= juste en dessous de 1,16 dollar et progressant sur les autres devises, tandis que le yen n'a guère réagi aux données publiées lundi selon lesquelles l'économie japonaise s'est contractée de 1,8 % en rythme annualisé au cours des trois mois précédant septembre.

L'or XAU= a légèrement baissé à 4 078 dollars l'once, bien que le métal précieux ait grimpé de 55 % cette année à partir d'un prix de 2 624 dollars l'once le 1er janvier, la demande de valeur refuge, les tensions géopolitiques et les attentes de baisse des taux ayant renforcé son attrait.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 se sont raffermis à 64,4 dollars le baril alors que le chargement a repris dans un hub russe touché précédemment par une attaque ukrainienne O/R

Le bitcoin BTC= , qui s'est récemment comporté comme un baromètre de l'humeur des valeurs technologiques, subit sa plus forte chute hebdomadaire depuis mars, ayant perdu plus de 10% la semaine dernière. Il s'est échangé en hausse de 2 % lundi à 95 390 $.