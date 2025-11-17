L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel.

"Ces locomotives, qui sont fabriquées dans le Territoire de Belfort, sont une autre manifestation concrète de notre partenariat économique et stratégique dans la durée, en soutien à un acteur clé justement de la résistance ukrainienne" contre l'offensive de la Russie, a affirmé M. Macron pendant une visite en France de son homologue Volodymyr Zelensky.

Selon Alstom, les machines concernées sont des Traxx Hauler, locomotives électriques dédiées au fret et capables de fonctionner sur deux types de tension. Leur livraison interviendra à partir de 2027.

"Le contrat sera financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (300 millions d'euros) et la Banque mondiale (190 millions de dollars)", a précisé le groupe ferroviaire dans un communiqué.

"Les locomotives seront conçues et fabriquées sur le site d'Alstom à Belfort, en France", selon la société, qui a souligné que "le montant du contrat [comprenait] également la formation des conducteurs de train, du personnel de maintenance et certaines livraisons de pièces".

Le PDG des chemins de fer ukrainiens, Oleksandre Pertsovsky, a de son côté salué "une étape importante de l’étape critique du remplacement de la flotte de trains obsolètes, dont l'âge moyen est de 46 ans".

Moscou a intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien ces dernières semaines ainsi que sur les infrastructures ferroviaires.

Début octobre, M. Pertsovsky avait relevé "40 attaques majeures" sur son réseau depuis août.

Lundi, le Premier ministre polonais a dénoncé un "acte de sabotage sans précédent", après la découverte de rails endommagés par une explosion sur une voie ferroviaire menant vers l'Ukraine, dont la Pologne est un allié ferme.