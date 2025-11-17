Suisse: recul plus marqué que prévu du PIB au 3T

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, secouée par les droits de douane américains, s'est contracté davantage que prévu au troisième trimestre, reculant de 0,5% par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation lundi du ministère de l'économie.

Le secteur de la chimie et de la pharmacie ainsi que de l'industrie dans son ensemble ont "connu une évolution négative", a indiqué le ministère dans un bref communiqué.

"La croissance dans le secteur des services a été inférieure à la moyenne", a ajouté le ministère qui doit publier des estimations plus détaillées le 28 novembre.

Cette contraction du PIB durant le troisième trimestre dépasse les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP qui oscillaient entre un repli de -0,3% et une légère augmentation de 0,2%.

En août, la Suisse s'était vue imposer des droits de douane de 39% par Washington. Les médicaments, un secteur qui pèse lourd dans la balance commerciale de la Suisse, en restaient exemptés. Mais ces droits de douane beaucoup plus élevés que pour l'Union européenne ou le Japon suscitaient de vives inquiétudes pour l'horlogerie et les PME industrielles.

Vendredi, Berne et Washington ont annoncé un accord qui doit les ramener à 15%, au grand soulagement de nombreux pans de l'économie suisse.

Quelques heures avant cette annonce, l'organisation patronale Swissmem avait publié ses relevés pour les chiffres d'affaires et commandes dans l'industrie au troisième trimestre, s'inquiétant d'un recul de 14,2% des exportations du secteur vers les Etats-Unis par rapport à la même période un an plus tôt, avec une forte chute en particulier des exportations de machines-outils.

Cette organisation patronale qui représente les fabricants de machines industrielles, équipements électriques et entreprises du secteur des métaux a donc évoqué un "soulagement" à l'annonce de cet allégement des droits de douane, même si de nombreux défis persistent, notamment avec la force du franc suisse, a-t-elle nuancé.

Dans l'horlogerie, les exportations de montres vers les Etats-Unis avaient bondi de 45% en juillet, les horlogers et détaillants s'empressant d'y gonfler leurs stocks.

Mais après le choc des 39%, les exportations horlogères avaient dégringolé de 23,9% en août, puis de 55,6% en septembre, selon les relevés de la Fédération horlogère.