Les actions et les obligations rebondissent en Asie alors que le pétrole recule

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* Les contrats à terme sur le Nikkei et le Nasdaq se raffermissent alors que le Brent recule de 4 %

* L'Iran affirme qu'il mettra fin à ses attaques tant que les États-Unis feront de même

* Les taux et le dollar reculent alors que le marché anticipe moins une hausse des taux de la Fed

(Ajout d'informations sur le gouverneur de la banque centrale indonésienne, mise à jour des cours) par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi lundi, la trêve dans les combats dans le Golfe ayant entraîné une baisse des cours du pétrole, atténuant ainsi les risques d’inflation et soutenant les obligations à l’approche d’une semaine chargée en réunions de banques centrales et en publications de résultats.

L’Iran a déclaré dimanche qu’il cesserait ses propres attaques tant que les États-Unis en feraient de même, l’armée américaine s’inquiétant, selon certaines sources, de la diminution de ses stocks de munitions.

Pourtant, les Houthis du Yémen, alignés sur l’Iran, ont tout de même attaqué des installations pétrolières saoudiennes le long de la côte de la mer Rouge, menaçant ainsi une autre voie navigable vitale pour le commerce mondial du pétrole.

"Au final, il semble que les événements au Moyen-Orient aient évolué dans une direction positive ce week-end, ce qui renforce l’idée selon laquelle un prix du pétrole supérieur à 100 dollars le baril semble inciter les deux parties à adopter un comportement de désescalade", a déclaré Sally Auld, économiste en chef du groupe NAB.

L'accalmie des combats autour du détroit d'Ormuz a entraîné une baisse de 4,7 % du Brent LCOc1 , à 92,27 dollars le baril, tandis que le brut américain Clc1 reculait de 5,0 %, à 84,89 dollars.

Le recul des cours du pétrole a quelque peu apaisé les craintes inflationnistes et a conduit les marchés à revoir légèrement à la baisse la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale. 0#USDIRPR La banque centrale se réunit mercredi et les marchés tablent sur une probabilité d’environ un tiers pour une hausse des taux, bien que la plupart des analystes doutent que le président Kevin Warsh soit favorable à une telle mesure.

"Les investisseurs considèrent que l’issue de la réunion de juillet est exceptionnellement incertaine, probablement parce que la Fed a récemment affiché des divergences, que la position de Warsh reste floue et qu’une partie de la nouvelle escalade avec l’Iran s’est produite pendant la période d’embargo médiatique", ont noté les analystes de Goldman Sachs.

"Il y aura probablement au moins une voix dissidente en faveur d’une hausse, mais la plupart des membres disposant du droit de vote ne semblent pas disposés à faire pression pour une telle mesure cette semaine, après la publication des chiffres d’inflation plus modérés du mois de juin." La Banque d’Angleterre tiendra sa réunion jeudi et la Banque du Japon vendredi; toutes deux devraient maintenir leurs taux inchangés tout en restant prudentes face aux risques d’inflation à venir.

LES RÉSULTATS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES METTRONT LES HAUSSIERS À L'ÉPREUVE

Les marchés boursiers ont été rassurés par la baisse du prix du pétrole et des taux d’intérêt, ce qui a fait grimper les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 de 0,8 %, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 1,3 %. En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 ont gagné 0,8 %, tandis que ceux sur le DAX FDXc1 ont progressé de 0,9 % et ceux sur le FTSE FFIc1 de 0,2 %.

Au Japon, le Nikkei a légèrement progressé de 0,2 %, tandis qu’en Corée du Sud, l’indice .KS11 , fortement orienté vers les semi-conducteurs, s’est raffermi de 0,2 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a progressé de 0,5 %.

Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont gagné 0,3 %, le fabricant de puces électroniques CXMT Corp 688825.SS ayant bondi de 500 % lors de son entrée en bourse à Shanghai, après avoir levé 8,6 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante introduction en bourse de l’année en Asie.

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, avec des bénéfices qui devraient afficher une hausse de 26,5 % par rapport à l’année dernière, selon les données de LSEG IBES.

Compte tenu de ces attentes très élevées et de l’inquiétude grandissante suscitée par le coût colossal des investissements en IA, même des résultats exceptionnels pourraient ne pas suffire à satisfaire les investisseurs ce jour-là. L’ampleur des sommes en jeu a été soulignée par un article du Wall Street Journal indiquant que Nvidia NVDA.O était en pourparlers pour fournir un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à OpenAI dans le cadre d’un projet de centre de données.

Parmi les entreprises qui publieront leurs résultats figurent les chouchous du secteur technologique: Microsoft

MSFT.O , Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O , Apple

AAPL.O et Qualcomm QCOM.O , ainsi qu’une multitude de valeurs des secteurs de l’industrie, de la défense et de la santé.

Parmi les données à suivre, citons le PIB américain préliminaire du deuxième trimestre, dont la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 1,5 % en rythme annualisé après un début d’année morose. L’indice des prix PCE de juin, les revenus et la consommation des ménages, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l’indice des coûts salariaux du deuxième trimestre et l’indice de confiance des consommateurs du Michigan pour juillet complètent l’agenda.

Du côté de la zone euro, l’agenda comprend le PIB préliminaire du deuxième trimestre, le climat économique de juillet, la confiance des consommateurs, l’inflation préliminaire et le taux de chômage de juin.

Le recul du pétrole a contribué à faire baisser de 4 points de base les rendements des bons du Trésor à 10 ans us10YT=RR , à 4,63 %, et a entraîné une baisse générale du dollar. L’euro a gagné 0,3 % à 1,1408 $ EUR=EBS , tandis que le dollar a reculé de 0,2 % face au yen, à 163,54 JPY=EBS . Le dollar de Singapour SGD= a légèrement progressé après que la banque centrale du pays a, de manière inattendue, resserré sa politique monétaire en autorisant une appréciation légèrement plus rapide de la devise.

La roupie indonésienne IDR= s'est affaiblie après la démission surprise du gouverneur de la banque centrale du pays, un événement qui, selon les analystes, pourrait inquiéter les investisseurs déjà préoccupés par l'indépendance de la banque centrale et la gestion budgétaire du pays.

Sur les marchés des matières premières, la baisse des rendements a permis à l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, de grimper de 1,3 % à 4.103 dollars l’once XAU= . GOL/