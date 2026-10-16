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Les actions et les obligations de CoreWeave s'orientent vers de fortes baisses hebdomadaires alors que les inquiétudes concernant le recours à l'IA s'intensifient
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 12:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les actions et les obligations de CoreWeave s'orientaient vers de lourdes pertes hebdomadaires, les investisseurs s'inquiétant du financement par emprunt nécessaire au développement de l'IA face à la hausse des coûts d'emprunt.

L'action de la société CRWV.O a reculé de 4,1 % vendredi lors des échanges avant l'ouverture, après avoir bondi de 5,9 % lors de la dernière séance.

Voici quelques détails:

* À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de plus de 15 % sur la semaine, en passe d’enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis environ deux mois

* Les valeurs liées aux infrastructures d’IA ont chuté cette semaine , l’inflation galopante ayant ravivé les craintes concernant les coûts d’emprunt

* « La publication de chiffres d’inflation élevés a déclenché une forte vague de ventes sur CoreWeave, car son modèle économique repose sur un fort endettement pour répondre à la demande future en centres de données », ont déclaré les analystes de BCA Research

* « Bien que le reste du secteur technologique soit également sensible au rythme et à l’ampleur de l’adoption et de l’utilisation de l’IA, il est, en moyenne, nettement moins sensible aux taux d’intérêt »

* L'action de son concurrent Nebius Group NBIS.O a chuté de 1,5 % vendredi matin, s'apprêtant également à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis deux mois

* CoreWeave est une entreprise de cloud computing déficitaire qui affiche une dette d’environ 50 milliards de dollars

* Le rendement de l’obligation en dollars de CoreWeave, arrivant à échéance en octobre 2031 US21873SAG30=TE , a brièvement dépassé les 16 % jeudi

* Cette obligation devrait enregistrer une cinquième semaine consécutive de baisse, avec un recul d’environ 3 cents par dollar cette semaine

* Le coût de l'assurance contre la dette de CoreWeave a bondi au-delà de 1 000 points de base pour atteindre des niveaux records cette semaine, selon les données de S&P Global Market Intelligence

* À la clôture d'hier, l'action CoreWeave était en passe de perdre un cinquième de sa valeur ce mois-ci

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NEBIUS GROUP RG-A
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