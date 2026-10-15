Les actions et les obligations de CoreWeave poursuivent leur baisse alors que les craintes liées à la dette dans le secteur de l'IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la date: 15 octobre au lieu du 14 octobre)

Les actions et les obligations de CoreWeave ( CRWV.O ), société spécialisée dans le cloud pour l’IA, ont encore chuté jeudi malgré les assurances données par son directeur général quant à son solide carnet de commandes, dans le cadre de l’une des crises de confiance les plus graves jamais observées chez les investisseurs dans un secteur de l’IA dont le développement repose de plus en plus sur l’endettement.

L'action de la société a chuté de 6 % en pré-ouverture, après avoir déjà perdu plus de 15 % mercredi, figurant parmi les plus fortes baisses dans le cadre d'une chute généralisée des valeurs technologiques mondiales. Le rendement de ses obligations émises en avril et arrivant à échéance en 2031 a bondi au-delà de 16 %, dépassant le seuil qui signale généralement une situation de détresse, ce qui a suscité un “oups” de la part d'Elon Musk sur les réseaux sociaux.

CoreWeave, une entreprise déficitaire qui affiche une dette d’environ 50 milliards de dollars, est devenue ces derniers jours le point de mire de doutes croissants quant à la capacité du secteur technologique à soutenir un boom des centres de données qui accable les nouvelles entreprises du cloud d’emprunts lourds et met à rude épreuve la trésorerie, même chez des géants tels qu’Alphabet, propriétaire de Google.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de la dette de cette société soutenue par Nvidia a grimpé à environ 1 000 points de base, un niveau qui implique une probabilité de près de 63 % que l’entreprise fasse défaut d’ici cinq ans, contre environ 30 % il y a un an.

CoreWeave est à la tête d’un groupe de nouveaux fournisseurs de cloud computing, appelés “néoclouds”, qui louent de la puissance de calcul issue des processeurs Nvidia, dont l’offre est limitée et le coût élevé, afin de répondre à la demande en forte hausse du secteur technologique, en s’appuyant souvent sur l’emprunt pour financer l’achat de ces puces.

Les détracteurs affirment que cela expose ces entreprises à tout ralentissement de la demande en IA, tandis que les puces perdent de la valeur à mesure que de nouvelles générations apparaissent, ce qui les oblige à engager une nouvelle vague de dépenses importantes pour les remplacer.

CoreWeave, qui a relevé en août ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles de 4 milliards de dollars pour les porter entre 35 et 39 milliards de dollars, devrait afficher un chiffre d’affaires de près de 13 milliards de dollars cette année et une perte de 2,13 milliards de dollars, selon les estimations des analystes.

Les inquiétudes croissantes concernant ce déploiement, pour lequel les géants américains de la technologie devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars cette année, se sont répercutées ces derniers jours sur les actions qui avaient été les grandes gagnantes du marché depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

L’indice Philadelphia Semiconductor, un indicateur très suivi des valeurs du secteur des semi-conducteurs, a perdu plus de 1 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit une chute de 11,6 % au cours des six dernières séances. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé de plus de 3 % sur la même période.

Jeudi, les valeurs technologiques ont chuté en Asie, en Europe et aux États-Unis, entraînant les marchés dans leur sillage, sur fond de craintes que des taux d’intérêt élevés et en hausse ne provoquent un ajustement pour le secteur.

Les concurrents de CoreWeave dans le domaine du “néocloud”, tels que Nebius NBIS.O , Applied Digital APLD.O et Iren

IREN.O , ont enregistré des baisses comprises entre 3,2 % et 5 %.

DES RESSOURCES FINANCIÈRES “ILLIMITÉES”

La vague de ventes sur CoreWeave est survenue alors que son cofondateur, Brannin McBee, déclarait au Financial Times que la société cherchait à obtenir une notation “investment grade” qui lui ouvrirait les portes d’un capital “illimité”.

Le même jour, le cabinet d’études Gartner a indiqué qu’environ 80 % des “néoclouds” pourraient fermer d’ici 2030, et que plus de 3 500 milliards de dollars de dépenses en infrastructures d’IA pourraient subir une dépréciation si les fournisseurs d’IA maintenaient leur rythme actuel d’investissement.

“En 2026, les fournisseurs d’IA devraient dépenser près de 1 000 milliards de dollars en infrastructures d’IA, et il est prévu qu’ils investissent 6 000 milliards de dollars supplémentaires entre 2027 et 2030”, a déclaré Will Sommer, analyste chez Gartner.

“Cependant, nos recherches indiquent que les revenus générés par l’IA auprès des entreprises et des particuliers seront insuffisants pour garantir une rentabilité suffisante sur l’ensemble des dépenses d’investissement prévues dans ce domaine au cours de cette période.”

Mike Intrator, directeur général de CoreWeave, a réfuté ces inquiétudes dans une note interne publiée mercredi et consultée par Reuters, affirmant à ses employés que le carnet de commandes de l’entreprise couvrait largement ses obligations financières et que les marchés pouvaient parfois “se méprendre et agir de manière irrationnelle”.