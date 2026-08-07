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Les actions et les obligations américaines rebondissent après la publication d'un rapport sur l'emploi décevant ; le yen se redresse
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 18:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire)

* Les chiffres de l'emploi aux États-Unis pour juillet reculent de manière inattendue, ceux du mois précédent sont revus à la baisse

* Les marchés monétaires reflètent le scepticisme des opérateurs quant à une hausse des taux de la Fed le mois prochain

* Le Brent recule, les investisseurs faisant fi des tensions et se concentrant sur l'accord sur le détroit d'Ormuz

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux s’orientaient vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mai, après qu’un rapport sur l’emploi américain plus faible que prévu a apaisé les craintes d’une hausse imminente des taux de la Réserve fédérale, tandis que les bons résultats d’entreprises et l’engouement pour l’IA l’ont emporté sur les inquiétudes liées à la guerre avec l’Iran. Les actions américaines ont progressé vendredi, emmenées par les valeurs technologiques et celles du secteur de la consommation discrétionnaire, tandis que les rendements des bons du Trésor ont baissé, reflétant le recul des anticipations d’une hausse des taux par la Fed lors de sa réunion du mois prochain. Parmi les principaux gagnants en milieu de journée figuraient SpaceX

SPCX.O , en hausse de 12 % vendredi et de 19 % sur la semaine malgré la levée jeudi d’un important blocage d’actions, et Tesla

TSLA.O , en hausse de 3,8 % sur la journée et de 6,4 % sur la semaine. Le Nasdaq .IXIC a progressé de 1,3 % vers midi et le dollar s’est affaibli, offrant un répit au yen japonais =JPY . Le yen s’est raffermi à 157,70 pour un dollar après s’être plus tôt à près de 159, un niveau largement considéré comme un seuil susceptible de déclencher une intervention des autorités.

L'indice MSCI All-World ..MIWD00000PUS a progressé de 2,4 % cette semaine, sa plus forte hausse en trois mois, et est resté stable vendredi. L'indice européen STOXX 600 .STOXX a gagné 0,6 % sur la journée et 2 % sur la semaine, porté par les hausses des valeurs de la santé et des technologies. Le rapport sur l’emploi aux États-Unis a révélé une perte de 23.000 emplois , contredisant les prévisions d’un sondage Reuters qui tablait sur une hausse de 80.000. Selon les analystes, ces données donnent à la Fed davantage de marge de manœuvre pour maintenir ses taux inchangés le mois prochain, tout en évaluant les prochains indicateurs économiques, notamment le rapport sur l’inflation américaine qui sera publié la semaine prochaine.

"L’histoire ne se répète pas, mais elle rime parfois", a déclaré Lindsay Rosner, responsable des investissements obligataires multisectoriels chez Goldman Sachs Asset Management à New York. "Pour la troisième fois en autant d’années, les chiffres de l’emploi de juillet ont montré un ralentissement en plein été. Si les prochaines données sur l’inflation seront déterminantes, le ralentissement de la croissance de l’emploi plaide en faveur d’un statu quo en septembre."

LES TRADERS DOUTENT D’UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED Avant la publication du rapport sur l’emploi, les marchés monétaires étaient partagés quant aux perspectives d’une hausse des taux de la Fed le mois prochain. À la suite de ces données, la probabilité implicite d’une hausse est tombée à environ 40 %, contre environ 55 % auparavant. 0#USDIRPR "Le rapport de ce matin a quelque peu tempéré l’idée selon laquelle le marché de l’emploi serait aussi solide que ce que l’on a pu entendre", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management, à Charlotte, en Caroline du Nord. "La faiblesse du rapport sur l’emploi signifie que la Fed ne peut plus se concentrer exclusivement sur l’inflation. Elle doit trouver un équilibre entre la stabilité des prix et le plein emploi, ce qui rend beaucoup plus probable le maintien des taux inchangés lors de sa prochaine réunion." "Toutes choses étant égales par ailleurs, c’est une bonne nouvelle pour le marché boursier. C’est l’un de ces cas où “une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle”: une mauvaise nouvelle sur le marché du travail pourrait être une bonne nouvelle pour la Bourse, car la Fed va maintenir ses taux inchangés." Le conflit au Moyen-Orient a repris de plus belle après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont attaqué l’Arabie saoudite, un important exportateur de pétrole. Riyad a averti que des attaques coordonnées menées par les Houthis et des milices irakiennes soutenues par l’Iran étaient imminentes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont inversé la tendance vendredi pour reculer de 0,7 %, à environ 82 dollars (XX,XX euros) le baril, les investisseurs ayant largement ignoré les avertissements de l’Arabie saoudite. L'Iran, quant à lui, examine actuellement un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, israéliens et autres navires "hostiles" de transiter par le détroit d'Ormuz, a rapporté jeudi l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars, citant un législateur. Ce projet de loi prévoit des amendes pouvant atteindre 20 % de la valeur de la cargaison d'un navire en cas d'infraction.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé après la publication d’un rapport sur l’emploi décevant, bien qu’ils se soient redressés à midi, heure de la côte Est, après avoir touché leurs plus bas niveaux en début de matinée. Le rendement du bon à 2 ans US2YT=RR a reculé de 5 points de base à 4,20 %, tandis que celui du bon à 10 ans US10YT=RR a baissé de 2 points de base à 4,64 %. De même, la devise américaine a reculé parallèlement aux anticipations de taux, entraînant l’indice du dollar =USD en baisse de 0,3 % à 99,61 et favorisant l’appréciation du yen. L'or a évolué à contre-courant du dollar, atteignant cette semaine son plus haut niveau depuis environ six semaines, tandis que la devise américaine oscillait près de ses plus bas niveaux sur six semaines. Le métal précieux a progressé de près de 7 % cette semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-janvier, date à laquelle il avait atteint un record de 5.594 dollars (XX,XX euros). Il affichait en fin de séance une hausse de 2,6 % à 4.414 dollars (XX,XX euros) l'once.

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