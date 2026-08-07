Les actions et le dollar marquent le pas dans l'attente des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; le pétrole progresse alors que les tensions s'intensifient dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les embauches aux États-Unis devraient progresser de 80 000 en juillet, après une hausse de 57 000 en juin

* Les marchés monétaires reflètent les avis partagés des opérateurs quant à une éventuelle hausse des taux par la Fed le mois prochain

* Le Brent progresse de 1 % à 83 dollars le baril, mais s'apprête tout de même à enregistrer une baisse hebdomadaire de 7 %

(Mises à jour tout au long de l'article) par Amanda Cooper

Vendredi, les marchés boursiers mondiaux s'orientaient vers leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mai, dans l'attente des chiffres clés de l'emploi aux États-Unis, l'optimisme des investisseurs face à la solide croissance des bénéfices et l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle ayant compensé les craintes d'une nouvelle flambée des tensions au Moyen-Orient, qui a fait grimper le prix du pétrole.

L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a progressé de 2,3 % cette semaine, sa plus forte hausse en trois mois, et restait stable vendredi, tandis que les actions des laboratoires pharmaceutiques et des entreprises technologiques ont fait grimper l'indice européen STOXX 600 .STOXX de 0,2 % sur la journée et de 1,6 % sur la semaine.

Après des épisodes de volatilité déclenchés par des inquiétudes quant à la pérennité de la reprise alimentée par l’intelligence artificielle, les investisseurs se concentrent désormais pleinement sur le rapport sur l’emploi américain attendu plus tard dans la journée, qui pourrait s’avérer crucial pour les perspectives en matière de taux d’intérêt. Les prévisions tablent sur une hausse de 80 000 emplois pour juillet, après une progression de 57 000 en juin, le taux de chômage devant quant à lui rester stable à 4,2 %.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs sont divisés sur la question de savoir si la Réserve fédérale relèvera ou non ses taux le mois prochain, ce qui signifie que les chiffres de l’emploi de vendredi pourraient jouer un rôle déterminant pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. 0#USDIRPR

« Les rendements et l’inflation restant les principaux risques pour les actions, nous nous attendons à ce que les chiffres de l’emploi de vendredi soient interprétés selon le principe “une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle” », a déclaré Michael Feroli, économiste en chef pour les États-Unis chez JPMorgan, ajoutant qu’un chiffre de l’emploi solide renforcerait les anticipations de taux élevés plus longtemps et exercerait une pression à la hausse sur les taux.

À l’inverse, les actions pourraient réagir positivement à un rapport sur l’emploi décevant, les rendements s’atténuant et les anticipations de politique monétaire s’orientant vers une ligne accommodante, a ajouté M. Feroli.

Compte tenu de la réticence du président de la Fed, Kevin Warsh, à fournir la moindre indication sur l’orientation future de la politique monétaire, les données sur l’emploi pourraient avoir un impact encore plus important que d’habitude sur le marché, ont estimé les analystes.

« Un résultat exceptionnellement mauvais, ou au contraire très solide, peut ainsi avoir un impact bien plus important sur les cours qu’auparavant, lorsque la Fed était beaucoup plus claire quant à ses options. Les vides doivent être comblés par tout ce qui est disponible, et le marché allait inévitablement se choisir lui-même comme solution; je soupçonne que cela se traduira concrètement par une hausse généralisée de la volatilité », a déclaré David Stritch, stratège chez Caxton.

Sur le marché américain, les contrats à terme sur le Nasdaq

NQc1 ont progressé de 0,3 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 sont restés stables. L’action Cloudflare NET.N a bondi de 16 % sur la plateforme de détail Tradegate, après avoir grimpé de 18 % jeudi en après-bourse à la suite des prévisions optimistes du fournisseur de services cloud.

LE PÉTROLE REMONTE ENCORE

Les tensions au Moyen-Orient ont repris de plus belle après que les Houthis du Yémen, proches de l’Iran, ont attaqué l’Arabie saoudite, un important fournisseur de pétrole. Riyad a averti que des attaques coordonnées menées par les Houthis et les milices irakiennes soutenues par l’Iran étaient imminentes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1 % à 83 dollars le baril, mais s'apprêtaient tout de même à enregistrer une perte hebdomadaire de 7 % et restaient bien en deçà de leur récent pic de 102 dollars le baril atteint il y a deux semaines.

L’Iran examine actuellement un projet de loi préliminaire qui interdirait aux navires américains, israéliens et autres navires « hostiles » de transiter par le détroit d’Ormuz, a rapporté jeudi l’agence de presse semi-officielle Fars, citant un député. Ce projet de loi prévoit des amendes pouvant atteindre 20 % de la valeur de la cargaison d’un navire en cas de violation des restrictions proposées.

Les rendements des bons du Trésor sont restés pratiquement inchangés au cours de la journée, l’incertitude liée à la publication prochaine des chiffres de l’emploi ayant freiné l’activité boursière. Le rendement du bon à 2 ans US2YT=RR s’établissait en fin de séance à 4,243 %, tandis que celui du bon à 10 ans US10YT=RR s’échangeait à 4,67 %.

Le dollar est resté stable, le yen japonais JPY= s'établissant autour de 158,4. Le rapport sur l'emploi américain pourrait déterminer l'évolution future du yen après que l'intervention historique sur le marché des changes menée la semaine dernière par le Japon et les États-Unis a déclenché une forte remontée.

L'or, quant à lui, a évolué à l'inverse du dollar, atteignant cette semaine son plus haut niveau depuis environ six semaines, alors que le dollar s'échangeait à des niveaux proches de ses plus bas depuis six semaines. Le cours de l'or a progressé de plus de 6 % cette semaine, sa plus forte hausse depuis la mi-janvier, date à laquelle il avait atteint un record de 5 594 dollars. Il affichait en fin de séance une hausse de 1,2 % à 4 289 dollars l'once.