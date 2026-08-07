Munich Re sacrifie des revenus mais préserve sa rentabilité

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le géant allemand de la réassurance Munich Re a abaissé vendredi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, estimant que la baisse des tarifs observée lors des derniers renouvellements de contrats pèsera sur ses revenus.

Le groupe, qui assure une partie des risques de grands assureurs comme Allianz ou Axa, table désormais sur un chiffre d'affaires de 62 milliards d'euros cette année, contre 64 milliards auparavant.

Dans sa seule activité de réassurance, les revenus attendus ont été ramenés à 38 milliards d'euros, soit 2 milliards de moins qu'anticipé jusqu'ici.

Les tarifs de la réassurance, après plusieurs années de fortes hausses, continuent de reculer sous l'effet d'une concurrence accrue entre les acteurs du secteur.

Face à cette évolution, Munich Re préfère renoncer à certains contrats plutôt que d'accepter des conditions qu'il juge insuffisamment rémunératrices.

"Nous renonçons délibérément aux affaires pour lesquelles nous n'obtenons pas de prix adaptés au risque", a déclaré le président du directoire, Christoph Jurecka, lors d'une conférence téléphonique.

Lors du renouvellement des contrats en juillet, les prix ont reculé de 5,5% en moyenne, à périmètre comparable et après prise en compte de l'inflation et de l'évolution des risques couverts.

Le groupe a en conséquence réduit son volume d'affaires de 9,1%.

Cette baisse des revenus attendus ne remet toutefois pas en cause la rentabilité.

Le directeur financier de Munich Re, Andrew Buchanan, a expliqué que les activités abandonnées concernaient principalement "des contrats à faible marge".

Malgré cette pression sur les tarifs, Munich Re a dégagé un bénéfice net d'environ 2,2 milliards d'euros au deuxième trimestre, soit une hausse de plus de 6% sur un an, confirmant des données communiquées dès fin juillet.

Le réassureur a bénéficié d'un niveau particulièrement faible de gros sinistres dans l'assurance dommages ainsi que de bonnes performances de ses investissements en actions.

Grâce à de solides résultats de souscription au premier semestre, le groupe estime par ailleurs rester "en très bonne voie" pour atteindre son objectif de bénéfice annuel de 6,3 milliards d'euros, même avec un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions initiales.

La Bourse boudait cependant le titre Munich Re, qui cédait 2,6% en matinée, en queue de tableau du Dax.