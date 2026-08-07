Guerre en Ukraine : l'entreprise Wildberries de nouveau ciblée par Kiev, un centre logistique en feu dans le centre de la Russie

Depuis mi-juillet, l'Ukraine a frappé une vingtaine de sites appartenant à Wildberries, presque aux quatre coins de la Russie et en Crimée annexée.

Des pompiers près d'un site Wildberries en feu à Elektrostal, en Russie, le 18 juillet 2026. (illustration) ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

L'armée ukrainienne a lancé une nouvelle attaque contre le géant russe de l'e-commerce Wildberries, provoquant un incendie dans un centre logistique à Ekaterinbourg, dans l'Oural. L'enteprise est dans le viseur des drones ukrainiens depuis mi-juillet.

"Des pompiers sont déployés dans le centre logistique de la compagnie à Ekaterinbourg, dans la région de Sberdlovsk, où un incendie s'est déclaré à cause d'une attaque", a annoncé Wildberries dans un communiqué, en assurant que tout le personnel a été évacué à l'avance. Selon le gouverneur régional, Denis Passler, trois drones ont chuté vendredi matin sur le toit de ce centre logistique , sans faire de victime.

Wildberries frappé dans toute la russie

Depuis mi-juillet, l'Ukraine a frappé une vingtaine de sites appartenant à Wildberries -plateforme de commerce en ligne très populaire, souvent qualifiée d"'Amazon russe"- presque aux quatre coins de la Russie et en Crimée annexée.

Les premières attaques dans la nuit de 17 au 18 juillet avaient fait huit morts et près de 90 blessés dans des sites de la région de Moscou et dans celle de Tambov (centre-ouest).

Depuis, les frappes de drones ukrainiens ont ciblé des sites proches de Saint-Pétersbourg (nord-ouest), à Simferopol en Crimée, à Krasnodar et Volgograd (sud) ou encore à Samara (Volga).

Plus de quatre ans après le début de l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée, faisant un nombre croissant de victimes civiles.