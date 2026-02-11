 Aller au contenu principal
Les actions et le dollar bondissent après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle restent à l'état latent
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 15:05

Les contrats à terme sur les
actions américaines et le dollar ont bondi mercredi, après que
les données ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup
plus d'emplois  que prévu en janvier, ce qui pourrait
rendre plus difficile pour la Réserve fédérale de continuer à
réduire les taux cette année.
    Les données du département du travail ont montré que 130 000
travailleurs ont été ajoutés à la masse salariale non agricole
en janvier, bien au-delà des prévisions d'une augmentation de 70
000, alors que les chiffres de novembre et de décembre ont été
légèrement révisés à la baisse. 
Le taux de chômage a baissé à 4,3 % contre 4,4 % en décembre, ce
qui est inférieur aux prévisions de 4,4 %.
"La Fed continuera probablement à maintenir les taux au même
niveau jusqu'à ce que les données suggèrent que d'autres remèdes
sont nécessaires, et met probablement la pression sur le futur
président Kevin Warsh alors que le président Trump continue
d'exiger des réductions de taux dans un avenir immédiat", a
déclaré Lindsay James, stratège en investissement chez Quilter.
Les contrats à terme sur le S&P 500  .ESc1  et le Nasdaq
 NQcv1 , à dominante technologique, ont augmenté respectivement
de 0,4 % et de 0,5 %, après avoir tous deux progressé de 0,1 %
plus tôt. 
    Le dollar s'est redressé par rapport à un panier de devises
principales  =USD , gagnant 0,21% sur la journée, après avoir
baissé de 0,17% avant le rapport sur les salaires.
    En Europe, les échanges ont été dominés par les craintes de
perturbations liées à l'intelligence artificielle, qui ont cette
fois entraîné une baisse des actions des gestionnaires d'actifs,
après avoir touché les secteurs de l'assurance et des logiciels
la semaine dernière. L'indice de référence européen STOXX 600
 .STOXX  a augmenté de 0,3 % pour atteindre de nouveaux records.
    Les indices boursiers de référence ont continué à s'échanger
près de leurs plus hauts niveaux historiques malgré les
inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur certains secteurs,
les investisseurs s'étant tournés vers des entreprises qu'ils
considèrent comme moins susceptibles d'être affectées
négativement.
    "Les grands modèles de langage ne peuvent pas simplement
créer des remplacements pour les médicaments et les matières
premières", a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche
sur les actions chez Hargreaves Lansdown. "L'augmentation de la
demande en énergie et en terres rares peut être considérée comme
un élément positif pour certaines industries clés."
    Sur le marché des devises, le dollar a brièvement réduit ses
pertes face au yen japonais  JPY= , qui s'est redressé ces
derniers jours, marquant un changement potentiel dans l'esprit
des investisseurs depuis la victoire électorale écrasante de
dimanche de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.
Le yen  JPY=  a gagné près de 0,5 % sur la journée à 153,4 pour
un dollar, après s'être échangé à 153,6 juste avant le rapport
sur l'emploi américain. Il a gagné environ 2,5% par rapport au
dollar depuis la victoire écrasante de Takaichi dimanche,
contredisant certaines attentes  selon lesquelles les
inquiétudes concernant ses plans de relance maintiendraient la
pression sur la monnaie et les obligations.
L'or  XAU=  a réduit une partie des gains de la journée avec la
remontée du dollar pour s'échanger en hausse de 0,6 % à 5 050 $
l'once, contre environ 5 076 $ plus tôt, tandis que le bitcoin
 BTC=  était en baisse d'environ 1,8 % à 67 429 $, mais loin de
son plus bas niveau de la journée à 66 360 $.
