Les actions et le dollar bondissent après la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis ; les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle restent à l'état latent

Les contrats à terme sur les actions américaines et le dollar ont bondi mercredi, après que les données ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en janvier, ce qui pourrait rendre plus difficile pour la Réserve fédérale de continuer à réduire les taux cette année. Les données du département du travail ont montré que 130 000 travailleurs ont été ajoutés à la masse salariale non agricole en janvier, bien au-delà des prévisions d'une augmentation de 70 000, alors que les chiffres de novembre et de décembre ont été légèrement révisés à la baisse. Le taux de chômage a baissé à 4,3 % contre 4,4 % en décembre, ce qui est inférieur aux prévisions de 4,4 %. "La Fed continuera probablement à maintenir les taux au même niveau jusqu'à ce que les données suggèrent que d'autres remèdes sont nécessaires, et met probablement la pression sur le futur président Kevin Warsh alors que le président Trump continue d'exiger des réductions de taux dans un avenir immédiat", a déclaré Lindsay James, stratège en investissement chez Quilter. Les contrats à terme sur le S&P 500 .ESc1 et le Nasdaq NQcv1 , à dominante technologique, ont augmenté respectivement de 0,4 % et de 0,5 %, après avoir tous deux progressé de 0,1 % plus tôt. Le dollar s'est redressé par rapport à un panier de devises principales =USD , gagnant 0,21% sur la journée, après avoir baissé de 0,17% avant le rapport sur les salaires. En Europe, les échanges ont été dominés par les craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle, qui ont cette fois entraîné une baisse des actions des gestionnaires d'actifs, après avoir touché les secteurs de l'assurance et des logiciels la semaine dernière. L'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,3 % pour atteindre de nouveaux records. Les indices boursiers de référence ont continué à s'échanger près de leurs plus hauts niveaux historiques malgré les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur certains secteurs, les investisseurs s'étant tournés vers des entreprises qu'ils considèrent comme moins susceptibles d'être affectées négativement. "Les grands modèles de langage ne peuvent pas simplement créer des remplacements pour les médicaments et les matières premières", a déclaré Derren Nathan, responsable de la recherche sur les actions chez Hargreaves Lansdown. "L'augmentation de la demande en énergie et en terres rares peut être considérée comme un élément positif pour certaines industries clés." Sur le marché des devises, le dollar a brièvement réduit ses pertes face au yen japonais JPY= , qui s'est redressé ces derniers jours, marquant un changement potentiel dans l'esprit des investisseurs depuis la victoire électorale écrasante de dimanche de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi. Le yen JPY= a gagné près de 0,5 % sur la journée à 153,4 pour un dollar, après s'être échangé à 153,6 juste avant le rapport sur l'emploi américain. Il a gagné environ 2,5% par rapport au dollar depuis la victoire écrasante de Takaichi dimanche, contredisant certaines attentes selon lesquelles les inquiétudes concernant ses plans de relance maintiendraient la pression sur la monnaie et les obligations. L'or XAU= a réduit une partie des gains de la journée avec la remontée du dollar pour s'échanger en hausse de 0,6 % à 5 050 $ l'once, contre environ 5 076 $ plus tôt, tandis que le bitcoin BTC= était en baisse d'environ 1,8 % à 67 429 $, mais loin de son plus bas niveau de la journée à 66 360 $.