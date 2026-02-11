JO 2026/Ski acrobatique: Laffont retrouve le podium avec le bronze en ski de bosses

Ski acrobatique - Cérémonie de victoire des bosses féminines
Perrine Laffont est de retour sur le podium olympique : quatre ans après l'immense déception de sa quatrième place à Pékin, la Française de 27 ans a décroché mercredi la médaille de bronze en ski de bosses.
Avec 78 points, la championne olympique 2018 a été devancée par les Américaines Elizabeth Lemley (82,30 points), médaillée d'or, et Jaelin Kauf (80,77 points), en argent. À égalité de points avec la Japonaise Hinako Tomitaka, Perrine Laffont ne doit sa troisième place qu'à une meilleure note en ski.
Huitième et dernière qualifiée en finale 2 après un premier run en dessous de ses standards, l'Ariégeoise était donc la première à s'élancer pour le dernier run.
Elle se trouvait sur un siège éjectable en attendant que la favorite australienne Jakara Anthony ne prenne le départ. Mais la championne olympique en titre a commis une sortie de piste, la reléguant en huitième position pour offrir le podium à Perrine Laffont.
"Je suis passée pas loin de la correctionnelle mais elle vaut tellement cette médaille. J'étais blessée il y a encore un mois et demi et là, aller la chercher, avec mes proches, ma famille, ça vaut tout l'or du monde. Et ça fait huit ans tout pile après mon titre olympique. Je suis tellement heureuse", a-t-elle réagi, émue aux larmes, sur France TV.
"Elle (Jakara Anthony) était tellement sereine toute la journée que je me suis dit : 'De toute façon, elle va poser son run et je ferai une belle quatrième place. Comme quoi, il faut toujours y croire jusqu'au bout."
En décembre à Ruka (Finlande), au lendemain de sa deuxième place en Coupe du monde pour la reprise de la saison, Perrine Laffont avait été victime d'une contusion osseuse au genou droit, deux mois avant l'échéance olympique. Si elle a remporté la manche de Coupe d'Europe de Megève (Haute-Savoie) fin janvier, elle faisait véritablement son retour au plus haut niveau à l'occasion des Jeux olympiques.
Avec ce bronze, la sextuple championne du monde a réussi son pari d'aborder différemment cette olympiade après la déception des Jeux de Pékin.
La triple lauréate du classement général de la Coupe du monde (2019, 2020 et 2023) avait décidé de faire l'impasse sur la saison 2023-2024 pour se régénérer physiquement et mentalement, conserver de la fraîcheur et de l'envie. Depuis, elle a aussi drastiquement réduit les sollicitations médiatiques pour rester "dans son cocon".
"Le maître-mot aujourd'hui, c'était de mettre sur la piste tout l'amour que mes proches me donnent. C'est aussi pour ça que je continue le ski : pour l'amour du ski, l'amour du sport et l'amour des émotions", a-t-elle poursuivi. "Ce n'est pas tous les jours facile mais quand on a la récompense, ça vaut le coup."
Elle aura une occasion supplémentaire de garnir son palmarès samedi avec la nouvelle épreuve olympique du ski de bosses en parallèle.
(Reportage de Giulia Segreti, vesion française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)
