JO 2026/Ski acrobatique: Laffont retrouve le podium avec le bronze en ski de bosses
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 17:09

Ski acrobatique - Cérémonie de victoire des bosses féminines

Perrine Laffont est de retour sur le ‌podium olympique : quatre ans après l'immense déception de sa quatrième place à Pékin, la Française de 27 ans a décroché ​mercredi la médaille de bronze en ski de bosses.

Avec 78 points, la championne olympique 2018 a été devancée par les Américaines Elizabeth Lemley (82,30 points), médaillée d'or, et Jaelin Kauf (80,77 points), en argent. À égalité de points avec la Japonaise Hinako ​Tomitaka, Perrine Laffont ne doit sa troisième place qu'à une meilleure note en ski.

Huitième et dernière qualifiée en finale 2 après un premier run en dessous ​de ses standards, l'Ariégeoise était donc la première à ⁠s'élancer pour le dernier run.

Elle se trouvait sur un siège éjectable en attendant que la favorite australienne Jakara ‌Anthony ne prenne le départ. Mais la championne olympique en titre a commis une sortie de piste, la reléguant en huitième position pour offrir le podium à Perrine Laffont.

"Je suis passée ​pas loin de la correctionnelle mais elle ‌vaut tellement cette médaille. J'étais blessée il y a encore un mois et demi ⁠et là, aller la chercher, avec mes proches, ma famille, ça vaut tout l'or du monde. Et ça fait huit ans tout pile après mon titre olympique. Je suis tellement heureuse", a-t-elle réagi, émue aux larmes, sur France TV.

"Elle (Jakara ⁠Anthony) était tellement sereine toute ‌la journée que je me suis dit : 'De toute façon, elle va poser son run et je ⁠ferai une belle quatrième place. Comme quoi, il faut toujours y croire jusqu'au bout."

En décembre à Ruka (Finlande), au lendemain ‌de sa deuxième place en Coupe du monde pour la reprise de la saison, Perrine Laffont ⁠avait été victime d'une contusion osseuse au genou droit, deux mois avant l'échéance olympique. ⁠Si elle a remporté la ‌manche de Coupe d'Europe de Megève (Haute-Savoie) fin janvier, elle faisait véritablement son retour au plus haut niveau à l'occasion des ​Jeux olympiques.

Avec ce bronze, la sextuple championne du monde a ‌réussi son pari d'aborder différemment cette olympiade après la déception des Jeux de Pékin.

La triple lauréate du classement général de la Coupe du ​monde (2019, 2020 et 2023) avait décidé de faire l'impasse sur la saison 2023-2024 pour se régénérer physiquement et mentalement, conserver de la fraîcheur et de l'envie. Depuis, elle a aussi drastiquement réduit les sollicitations médiatiques pour rester "dans ⁠son cocon".

"Le maître-mot aujourd'hui, c'était de mettre sur la piste tout l'amour que mes proches me donnent. C'est aussi pour ça que je continue le ski : pour l'amour du ski, l'amour du sport et l'amour des émotions", a-t-elle poursuivi. "Ce n'est pas tous les jours facile mais quand on a la récompense, ça vaut le coup."

Elle aura une occasion supplémentaire de garnir son palmarès samedi avec la nouvelle épreuve olympique du ski de bosses en parallèle.

(Reportage de Giulia Segreti, vesion française ​Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

