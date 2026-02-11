JO 2026/Biathlon-Doublé français sur l'individuel avec Simon en or et Jeanmonnot en argent

Ski acrobatique - Finales des bosses femmes

Les Françaises Julia Simon et Lou Jeanmonnot ont réussi un ‌doublé historique mercredi sur l'individuel 15 km des Jeux olympiques de Milan-Cortina devant la surprenante Bulgare Lora Hristova.

Les deux biathlètes portent le total de médailles ​de la délégation française à six grâce au premier doublé de l'histoire de l'équipe de France de biathlon aux Jeux olympiques.

Trois jours après le relais mixte doré, lors duquel elle avait été impériale en ultime relayeuse, Julia Simon s'est offert son premier titre olympique individuel, apportant ainsi une deuxième médaille d'or ​à la France dans ces Jeux.

"C'est incroyable, c'est énormément d'émotions. La boucle est bouclée, c'est l'un des plus beaux jours sportifs de ma vie", a déclaré la biathlète de 29 ans au micro de ​France TV. "Un doublé historique, je pense que l'équipe de France a toutes ⁠les armes et aujourd'hui, on l'a montré, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être sur un nuage."

Dans cette épreuve où chaque faute au tir est ‌sanctionnée d'une minute de pénalité, la championne du monde en titre de la spécialité a réalisé une course pleine, lâchant seulement une seule balle sur son deuxième tir.

Sur le dernier tir, elle a encore une fois montré le mental qui ​la caractérise : malgré l'enjeu, elle a blanchi les cinq ‌cibles à une vitesse folle.

"Je suis très fière de la course, elle était rondement menée de A à ⁠Z", a savouré la biathlète des Saisies (Savoie), troisième temps de ski de la course. "Je ne me suis jamais affolée, je ne suis pas du tout stressée sur ces Jeux, je prends un kif énorme."

Arrivée avec un 15/15 sur le quatrième et dernier tir, l'Allemande Franziska Preuss a commis deux fautes et ⁠a laissé échapper la victoire ‌tout en ouvrant la porte à Lou Jeanmonnot.

La leader du classement général de la Coupe du monde s'est engouffrée dans ⁠la brèche malgré un 18/20 derrière la carabine pour terminer à 53 secondes de Julia Simon. Elle a été bien aidée par sa forme puisqu'elle ‌a réalisé le meilleur temps de ski des 91 engagées.

La native de Pontarlier (Doubs), âgée de 27 ans, a glané sa première médaille ⁠individuelle aux Jeux dès sa première course, trois jours après l'or du relais mixte auquel elle a ⁠pris part.

"C'est ambivalent parce que sur les ‌skis ça va très, très bien mais à l'inverse, sur ce pas de tir, je me mets un peu la pression", a-t-elle reconnu sur France ​TV. "Je me crispe parce que j'ai vraiment envie d'aller la chercher. Très fière ‌de moi sur les skis, un peu moins sur le tir."

Lora Hristova a créé la surprise en s'emparant du bronze, à une minute et quatre secondes de Julia Simon, grâce ​à un tir parfait. La Bulgare de 22 ans n'avait auparavant jamais fait mieux qu'une 13e place sur le circuit, déjà lors de l'individuel et à l'occasion des derniers Mondiaux.

Deuxième après le troisième tir, la Tricolore Camille Bened a craqué sur la 20e et dernière balle de sa course. ⁠Avec son 19/20, elle prend la sixième place à 32 secondes du podium.

"C'est une belle course mais aux Jeux olympiques, on vient tous pour la médaille et je passe à côté aujourd'hui. La médaille n'y est pas, c'est un petit peu dur", a confié la biathlète de 25 ans, au bord des larmes, sur France TV. "Faire sixième, c'est super mais je savais que j'avais les capacités de faire une médaille aujourd'hui. Je n'ai pas su le faire jusqu'au bout et c'est très frustrant."

La dernière Française Justine Braisaz-Bouchet a pris la 80e place avec huit fautes.

(Reportage de Philip O'Connor, version française Vincent ​Daheron, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)