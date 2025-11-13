Les actions envisagent de revenir à des niveaux record, alors que la fermeture des États-Unis est en passe d'être levée

Le STOXX 600, le Topix et le Dow Jones atteignent des sommets inégalés

Le yen glisse alors que le Premier ministre repousse la hausse des taux d'intérêt

Le Brent s'éloigne de son plus bas niveau en 3 semaines, l'or est en hausse

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés américains) par Marc Jones et Tom Westbrook

Les actions mondiales visaient un retour à des niveaux record jeudi à la fin de la fermeture du gouvernement américain la plus longue jamais enregistrée, tandis qu'un yen japonais de plus en plus comprimé a atteint un niveau record par rapport à l'euro et un creux de neuf mois par rapport au dollar.

Le STOXX 600 .STOXX européen a connu une journée délicate avec un bond de près de 1% du CAC 40 .FCHI français qui a d'abord poussé les deux indices à des sommets historiques avant que des prises de bénéfices et une chute de 5% du géant allemand de l'ingénierie Siemens ne l'entraînent dans le rouge. .EU

Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 ont oscillé entre une légère baisse et une hausse de 0,2%, bien que l'indice MSCI des 47 pays du monde .MIWD00000PUS s'accroche à l'espoir d'un quatrième gain quotidien consécutif.

Le président américain Donald Trump a signé le projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement dans le bureau ovale mercredi.

Les données économiques retardées devraient commencer à être publiées la semaine prochaine. Les chiffres de l'emploi d'octobre pourraient être les premiers à être publiés, l'objectif étant de savoir s'ils confirment les récentes enquêtes privées qui ont montré un ralentissement du marché de l'emploi.

"Nous attendons que le brouillard des données se dissipe, mais la seule chose que nous pouvons dire à partir des données de PriceStats est que l'inflation est en train de s'inverser, de sorte que tout se jouera sur les données relatives à l'emploi, qui seront le moteur du sentiment de risque", a déclaré Michael Metcalfe de State Street Global Markets.

UN YEN ÉCRASÉ

Le dollar .DXY a baissé et le yen japonais a subi de nouvelles pressions après que le nouveau premier ministre du pays ait appelé mercredi la Banque du Japon à ralentir ses hausses de taux. FRX/

Le yen a atteint un plus bas record de 179,49 pour un euro

EURJPY= dans les échanges asiatiques et était proche d'un plus bas de neuf mois face au dollar JPY= à 154,66 malgré le rappel mercredi du ministre des finances que le gouvernement surveillait de près la monnaie .

Le Nikkei .N225 a clôturé en hausse de 0,4% et le Topix

.TOPX a atteint son plus haut niveau historique, les investisseurs ayant délaissé les sociétés d'intelligence artificielle pour s'intéresser à d'autres secteurs de l'économie. .T

"La question de savoir si la BoJ va resserrer ses taux d'ici la fin de l'année est toujours d'actualité. Notre tendance est qu'elle le fera, mais il y a un fort sentiment de marché qui s'avère difficile à briser que les paramètres politiques encourageront un yen plus faible," a ajouté Metcalfe de State Street.

Un point positif dans les échanges américains avant le marché a été un bond de 7 % des actions de Cisco

CSCO.O après que la société ait augmenté ses prévisions de bénéfices pour l'année entière sur les signes que le boom de l'intelligence artificielle stimule la demande pour ses serveurs de données .

Les actions des secteurs de la technologie et de l'intelligence artificielle ont été mises sous pression ces derniers temps, les investisseurs ayant délaissé les entreprises les plus chères pour se tourner vers des secteurs traditionnellement défensifs tels que la santé et les biens de consommation de base.

La semaine prochaine, Nvidia, le géant des puces d'IA pesant cinq billions de dollars, publiera ses derniers résultats, ce qui pourrait mettre le secteur encore plus à l'épreuve.

Ailleurs, l'or XAU= a conservé ses gains récents et s'est négocié au-dessus de 4 200 dollars, tandis que les obligations d'État de référence se sont légèrement affaiblies , le rendement à 10 ans des États-Unis US10YT=RR remontant à 4,10 % et le rendement à 10 ans de l'Allemagne DE10YT=RR s'établissant à 2,67 %.

DÉVERSEMENT DE PÉTROLE

Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a légèrement reculé par rapport à son plus haut d'un mois et le Shanghai Composite

.SSEC a progressé de 1% avant les données sur le crédit et les ventes au détail attendues plus tard dans la semaine.

A Londres, le FTSE 100 .FTSE , très minier, a également reculé par rapport au pic historique de mercredi, bien que les valeurs technologiques européennes .SX8P aient augmenté de 0,6%, ASML ASML.AS et Infineon IFXGn.DE ayant montré des signes de reprise après les pertes importantes subies la semaine dernière. .L .EU

La livre sterling GBP= a résisté aux données montrant que son économie était à peine en croissance et que l 'Ecosse obtenait sa propre notation de crédit, tandis que le dollar australien AUD= a progressé , les bons chiffres de l'emploi ayant renforcé les paris sur la fin du cycle de réduction des taux d'intérêt dans ce pays.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté après avoir atteint leur plus bas niveau en trois semaines à 63,33 $ le baril, un jour après que les nouvelles prévisions de l'OPEP d'un léger excédent par rapport à la demande sur le marché mondial du pétrole pour 2026 aient déclenché une chute de 3,8% un jour plus tôt. O/R

"La récente faiblesse du prix () semble être due à la révision par l'OPEP de l'équilibre entre l'offre et la demande en 2026 ", a déclaré Suvro Sarkar, chef de l'équipe du secteur de l'énergie de la DBS Bank. "Ce qui confirme que le groupe reconnaît désormais la possibilité d'une surabondance de l'offre