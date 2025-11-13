 Aller au contenu principal
L'UE ouvre une enquête sur Google et sa politique de référencement
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 16:55

La Commission européenne annonce l'ouverture d'une procédure visant à déterminer si Google applique aux éditeurs des conditions d'accès équitables, raisonnables et non discriminatoires sur Google Search, comme l'impose le Digital Markets Act (DMA).

L'enquête cible la politique de 'site reputation abuse', suspectée de rétrograder les contenus de médias lorsqu'ils incluent des éléments fournis par des partenaires commerciaux, une pratique de monétisation pourtant courante.

L'exécutif craint un impact négatif sur les revenus des éditeurs et sur leur capacité à mener librement leurs activités.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive, affirme vouloir s'assurer que 'les éditeurs ne soient pas pénalisés à un moment difficile pour le secteur'.

Henna Virkkunen, également vice-présidente exécutive, souligne que le DMA impose à Alphabet de garantir un accès général équitable afin de préserver le financement des médias, l'innovation et le pluralisme.

A la suite de cette publication, le titre cède près de 2,5% à New York après avoir battu son record historique en début de semaine à 292 $.

Valeurs associées

ALPHABET-A
279,9482 USD NASDAQ -2,36%
