Tesla rappelle 10 500 batteries Powerwall 2 aux États-Unis pour risque d'incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a annoncé jeudi qu'elle rappelait environ 10 500 unités de ses systèmes d'alimentation par batterie Powerwall 2 aux États-Unis pour des risques d'incendie et de brûlure après avoir reçu 22 rapports de surchauffe.

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a déclaré que le rappel concerne des systèmes qui "peuvent tomber en panne et surchauffer", ce qui augmente le risque de blessures graves ou de décès, bien qu'aucune blessure n'ait été signalée jusqu'à présent.

Le Powerwall 2 est une unité de stockage d'énergie résidentielle qui s'intègre aux systèmes de panneaux solaires, stockant l'électricité pour l'autoconsommation, déplaçant l'utilisation vers des périodes où les coûts sont moins élevés et fournissant une solution de secours en cas de panne du réseau.

Le défaut provient de certaines cellules de batteries lithium-ion qui peuvent surchauffer dans certaines conditions, dégager de la fumée ou s'enflammer. Dans quelques cas, le défaut a causé des dommages matériels, selon l'avis de rappel.

Tesla a déclaré qu'elle limitait à distance la charge des unités concernées afin de minimiser les risques pendant qu'elle organise des remplacements gratuits pour les clients.

Le rappel attire l'attention sur les fournisseurs de cellules de batterie de Tesla et intervient alors que son activité de stockage d'énergie joue un rôle croissant dans l'expansion de l'entreprise au-delà des véhicules électriques.