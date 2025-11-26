Les actions en hausse, les gilts et la livre sterling se préparent à un budget difficile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bourses mondiales en hausse pour la quatrième journée consécutive

La livre sterling progresse avant le budget britannique

Le pétrole se stabilise après une chute due aux signes d'un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie

par Marc Jones

La hausse des paris sur la réduction des taux d'intérêt américains a fait grimper les actions mondiales pour la quatrième journée consécutive mercredi, tandis qu'en Europe, les espoirs d'un accord de paix en Ukraine grandissaient et que les marchés britanniques s'apprêtaient à faire face à un budget difficile.

Les gains de 0,2%-0,4% en Europe ont fait écho à la hausse de 0,3% de l'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS alors que les gains en Asie, et à Wall Street, ont prolongé l'apaisement de cette semaine des récentes craintes liées à l'IA et à la technologie.

L'attention se tournait déjà vers le budget britannique , qui devrait commencer vers 1230 GMT, pour ce qui sera un acte de haute voltige pour son gouvernement sous pression et sa ministre des Finances Rachel Reeves.

Un peu plus d'un an après avoir ordonné 40 milliards de livres (52,7 milliards de dollars) de hausses d'impôts - les plus importantes depuis les années 1990 et dont elle avait promis qu'elles seraient ponctuelles - Rachel Reeves devrait encore ajouter 20 à 30 milliards de livres d'augmentations pour tenter de colmater la brèche fiscale.

Les traders ont anticipé en poussant la livre sterling à 1,3170 $ GBP= , bien que les investisseurs dans les obligations d'État britanniques, le FTSE 100 .FTSE et le FTSE 350

.FTSE350 attendaient tous nerveusement de voir quel serait le montant de la hausse et qui en ferait les frais.

"Les marchés obligataires suivront de très près l'évolution de la situation, car c'est eux qui détermineront si le chancelier a fait assez pour mettre la dette du pays sur une trajectoire viable", a déclaré Oliver Faizallah, responsable de la recherche sur les titres à revenu fixe chez Charles Stanley.

Les autres principaux mouvements de la journée ont vu le yen, qui a connu une spirale descendante ces dernières semaines, se redresser de 0,2 % contre le dollar américain alors que des sources ont déclaré à Reuters que la Banque du Japon préparait les marchés à une possible augmentation des taux dès le mois prochain.

La banque centrale s'engagerait ainsi sur la voie d'une politique plus restrictive, après une rencontre la semaine dernière entre la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi et le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda.

Les taux d'approbation élevés de Takaichi incitent également les partis d'opposition japonais à accélérer les préparatifs en vue d'élections anticipées, a rapporté le journal Yomiuri mercredi.

Le dollar kiwi a bondi de 1,2 % après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base à 2,25 %, mais a supprimé son orientation dovish, signalant la fin du cycle d'assouplissement de la banque centrale.

Son voisin des antipodes, le dollar australien AUD= , a également bondi de 0,5 % après qu'un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu a renforcé les paris selon lesquels les réductions de taux sont terminées pour le moment dans ce pays également.

Les prix du pétrole sont restés agités. Le Brent a atteint son plus bas niveau en cinq semaines après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait indiqué mardi qu'il était prêt à avancer un plan de paix soutenu par les États-Unis.

Cela pourrait ouvrir la voie à un assouplissement des sanctions imposées aux entreprises pétrolières russes. Le Brent était à 62,50 dollars LCOc1 dans les échanges londoniens. Le président américain Donald Trump a également déclaré mardi qu'un accord était proche, mais les investisseurs savent qu'il reste un long chemin à parcourir.

ATTENTES EN MATIÈRE DE TAUX

L'augmentation générale du sentiment du marché est survenue après que les ventes au détail américaines ont augmenté moins que prévu et que la confiance des consommateurs s'est affaiblie, renforçant les attentes d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent désormais une probabilité de 80,7 % d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed du 10 décembre, alors qu'il y a une semaine, les probabilités étaient identiques.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s'est maintenu à 4,009%, sans grand changement par rapport à la clôture américaine de 4,002%, après avoir brièvement franchi le seuil des 4% pour la première fois ce mois-ci.

Avant le budget britannique, les rendements des gilts à 10 ans GB10YT=RR ont augmenté de près de 2 points de base à 4,51% après avoir chuté de plus de 5 points la veille à 4,48% - leur plus bas niveau depuis près de deux semaines.

Les gains des actions asiatiques au cours de la nuit ont été menés par une nouvelle hausse de 2% du Nikkei .N225 , bien que les rendements à court terme des obligations du gouvernement japonais aient atteint leur plus haut niveau depuis la crise financière mondiale de 2008, alors que la chute des cours a repris.

Les actions de Hong Kong et de Chine sont restées à la traîne de la reprise des actions plus générales après que les prévisions décevantes pour le quatrième trimestre d'Alibaba

9988.HK , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, aient fait chuter ses actions de plus de 1%.

L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,8 % à 4 163,58 $ l'once, tandis que le bitcoin BTC= , qui a chuté de 30 % au cours des derniers mois, est resté juste en dessous de 87 000 $.

