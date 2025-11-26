 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hong Kong: au moins quatre morts dans l'incendie d'un complexe résidentiel
information fournie par AFP 26/11/2025 à 11:34

Des immeubles résidentiels en feu à Hong Kong, en Chine, le 26 novembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

Des immeubles résidentiels en feu à Hong Kong, en Chine, le 26 novembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

Au moins quatre personnes sont décédées dans un incendie qui a éclaté mercredi dans les échafaudages en bambou d'un complexe résidentiel de Hong Kong, a indiqué le gouvernement local à l'AFP.

"Quatre personnes sont décédées" et "deux sont dans un état critique", a confié à l'AFP un représentant du département des services d'information du gouvernement du territoire chinois.

Un pompier figure parmi les morts, selon les médias locaux.

Les pompiers ont été dépêchés mercredi après-midi après un appel signalant un incendie dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

Les images diffusées par les médias locaux montrent d'épais panaches de fumée s'élevant des échafaudages de plusieurs tours.

Les autorités ont fermé certaines sections d'une autoroute voisine, alors que les pompiers continuaient de lutter contre l'incendie en début de soirée.

Au moins un homme et une femme ont été transportés d'urgence à l'hôpital, inconscients et gravement brûlés, selon la police qui a été informée de résidents pris au piège.

De la fumée s'échappe d'immeubles résidentiels en flammes à Hong Kong, en Chine, le 26 novembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

De la fumée s'échappe d'immeubles résidentiels en flammes à Hong Kong, en Chine, le 26 novembre 2025 ( AFP / Yan ZHAO )

Le service de lutte contre les incendies de Hong Kong conseille "aux habitants des environs de rester chez eux, de fermer leurs portes et fenêtres et de rester calmes" et au public "d'éviter de se rendre dans la zone touchée par l'incendie".

Le mois dernier, un précédent incendie de l'échafaudage d'un immeuble du quartier central des affaires de Hong Kong avait fait quatre blessés.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank