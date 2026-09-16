Les actions du secteur pétrolier reculent alors que le prix du brut baisse suite à des informations selon lesquelles l'Arabie saoudite proposerait des cargaisons via Oman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** Les actions des compagnies pétrolières américaines reculent, dans le sillage de la baisse des cours du pétrole brut
** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY recule de 1,9%
** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 1,12% à 107,53 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain (WTI) CLc1 baissent de 1,91% à 105,83 dollars le baril
** Le pétrole recule alors que les inquiétudes liées à l'offre s'atténuent, suite à des informations selon lesquelles l'Arabie saoudite proposerait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman O/R
** Les grandes sociétés pétrolières et gazières ExxonMobil
XOM.N et Chevron CVX.N reculent respectivement de 2,1% et 1,8%
** ConocoPhillips COP.N , EOG Resources EOG.N , Occidental Petroleum OXY.N et Diamondback Energy FANG.O reculent de 4,1% à 8%, figurant parmi les plus fortes baisses en pourcentage de l'indice énergétique
** La société de services pétroliers SLB SLB.N recule de 1,5%, tandis que Halliburton HAL.N perd 1,2%
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