 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du secteur pétrolier progressent alors que le prix du brut remonte après le rejet par Trump de l'accord de paix avec l'Iran
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 16:00

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 septembre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie

.SPNY progresse d'environ 1 %, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les cours du brut progressent d'environ 2 % après que le président américain Donald Trump a rejeté l'accord de paix proposé par l'Iran pour résoudre le conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,68 $, soit 1,6 %, à 106 $ le baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 1,8 % pour s'établir à 94,10 $ le baril

** Les actions des géants de l'énergie ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 1,5 % et 1 %

** Chevron CVX.N , Occidental Petroleum OXY.N , EOG Resources EOG.N et Conocophillips COP.N progressent chacune de 0,6 % à 1,4 %; elles figurent parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice énergétique

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy

VLO.N ont progressé respectivement de 0,6 % et 0,8 %

Valeurs associées

CHEVRON
206,891 USD NYSE +1,19%
CONOCOPHILLIPS
127,970 USD NYSE +0,53%
EOG RESOURCES
141,390 USD NYSE +0,75%
EXXONMOBIL HLDG
163,055 USD NYSE +1,55%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX -3,06%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
57,030 USD NYSE +0,30%
PHILLIPS 66
258,500 USD NYSE +1,08%
Pétrole Brent
106,39 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
93,95 USD Ice Europ +1,67%
VALERO ENERGY
392,040 USD NYSE +1,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,903 +17,27%
Pétrole Brent
106,47 -0,28%
CAC 40
8 133,26 +0,69%
GENFIT
9,96 +11,66%
TOTALENERGIES
80,22 +0,29%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank