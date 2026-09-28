Les actions du secteur pétrolier progressent alors que le prix du brut remonte après le rejet par Trump de l'accord de paix avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 septembre - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie
.SPNY progresse d'environ 1 %, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R
** Les cours du brut progressent d'environ 2 % après que le président américain Donald Trump a rejeté l'accord de paix proposé par l'Iran pour résoudre le conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz
** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,68 $, soit 1,6 %, à 106 $ le baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 1,8 % pour s'établir à 94,10 $ le baril
** Les actions des géants de l'énergie ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N progressent respectivement de 1,5 % et 1 %
** Chevron CVX.N , Occidental Petroleum OXY.N , EOG Resources EOG.N et Conocophillips COP.N progressent chacune de 0,6 % à 1,4 %; elles figurent parmi les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice énergétique
** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N et Valero Energy
VLO.N ont progressé respectivement de 0,6 % et 0,8 %
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