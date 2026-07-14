Les actions du secteur informatique s'effondrent après que les estimations préliminaires d'IBM ont ravivé les craintes d'un bouleversement lié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Les valeurs du secteur informatique reculent en pré-ouverture après la publication par International Business Machines ( IBM.N ) d'estimations préliminaires moroses concernant ses résultats du deuxième trimestre

** IBM s'effondre de 22,9 %; le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 1987

** « Au cours des dernières semaines de juin, nous avons constaté que nos clients réorientaient leurs dépenses d’investissement trimestrielles vers l’achat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de s’assurer un approvisionnement en infrastructures, dont l’offre est limitée, avant les hausses de prix attendues », a déclaré Arvind Krishna, directeur général d’IBM, dans une lettre adressée aux investisseurs.

** L'action Workday WDAY.O recule de 9,8 %, celle de Service Now NOW.N de 8,3 %, celle d'Atlassian TEAM.O de 8,5 % et celle d'Intuit INTU.O d'environ 6,1 %

** Microsoft MSFT.O recule de 3 %, Salesforce CRM.N de 6,4 %, Zscaler ZS.O de 4,1 % et Oracle ORCL.N de 2,3 %.

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés informatiques indiennes Infosys INFY.N INFY.NS et Wipro

WIT.N WIPR.NS ont reculé respectivement de 9 % et 4 %

** Les actions de sociétés européennes de logiciels telles que SAP SAPG.DE , Sage SGE.L et Dassault Systèmes DAST.PA ont également chuté; les actions cotées aux États-Unis de la société canadienne Thomson Reuters ont reculé de 1,6 %

** L'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS affiche une baisse de plus de 17 % depuis le début de l'année, en raison des craintes que les nouveaux modèles d'IA ne bouleversent les modèles économiques des éditeurs de logiciels