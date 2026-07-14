Lockheed Martin produit ses premiers FIREHAWK en Pologne

Le groupe de défense américain franchit une étape dans le développement des capacités européennes de lutte aérienne contre les incendies, avec des appareils destinés au programme RescEU de l'Union européenne.

Lockheed Martin annonce le lancement, via sa filiale polonaise PZL Mielec, de la production des deux premiers hélicoptères Sikorsky S-70 FIREHAWK destinés au ministère de l'Intérieur de la République tchèque. Développée en partenariat avec Ceská letecká servisní et United Rotorcraft, cette commande doit constituer la première flotte opérationnelle de FIREHAWK en Europe.

Dérivé de l'hélicoptère BLACK HAWK, le FIREHAWK sera utilisé pour des missions de lutte contre les incendies, mais pourra également intervenir en cas d'inondations ou de séismes dans le cadre du programme RescEU de la Commission européenne. Les appareils seront dotés d'un réservoir d'eau de 3 785 litres, d'un système de puisage, de deux moteurs et d'une capacité d'intervention de nuit.

Lockheed Martin rapporte que les cellules sont assemblées en Pologne avec le soutien de plus de 1 200 fournisseurs locaux, tandis que United Rotorcraft assurera l'intégration des équipements spécialisés, la formation des équipages et le soutien en service.

Le titre Lockheed Martin progresse de 0,4% vers 16h30, et signe une progression supérieure à 8% depuis le début de l'année.