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Les actions du secteur énergétique américain s'effondrent alors que l'accord avec l'Iran réduit le risque de perturbation de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes et mise à jour des cours des actions) par Arunima Kumar et Pooja Menon

Les actions du secteur énergétique américain ont chuté lundi, les cours du brut ayant baissé après que Washington et Téhéran se sont mis d'accord sur les termes visant à mettre fin à leur conflit qui durait depuis des mois et à rouvrir le détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement vital pour le transit du pétrole.

Les États-Unis et l'Iran signeront vendredi en Suisse un protocole d'accord, a déclaré le Premier ministre pakistanais, qui a contribué à la médiation des pourparlers entre les deux parties.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole, serait ouvert “sans péage” et que le blocus naval américain des ports iraniens prendrait fin.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 5,5 % à 82,55 dollars le baril à 14h20 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 reculait de 5,8 % à 79,96 dollars le baril. O/R

Les actions du secteur de l'énergie avaient bondi après l'éclatement du conflit , sous l'effet de craintes croissantes d'une perturbation de l'approvisionnement via le détroit. L'indice S&P 500 Energy .SPNY a gagné 23,4 % depuis le début de l'année.

“Les marchés intégreront dans leurs cours une forte décote liée à l'optimisme quant au retour à la “normale”, même si nous tenons à souligner que les flux ne devraient pas retrouver de sitôt des niveaux proches de ceux d'avant-guerre avant plusieurs mois, et que les investisseurs devraient suivre de près la rapidité avec laquelle les producteurs du Golfe seront en mesure de reprendre la production et les exportations de pétrole après les dégâts causés par la guerre, ainsi que l'arrivée éventuelle de nouveaux navires dans la région”, a déclaré Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum.

Les actions d'Exxon Mobil XOM.N et de Chevron CVX.N ont chuté respectivement de 6,2 % et 4,6 %. Diamondback Energy

FANG.O , Devon Energy DVN.N , ConocoPhillips COP.N et Occidental Petroleum OXY.N ont reculé de 3,6 % à 4,9 %.

Les raffineurs Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum

MPC.N et Phillips 66 PSX.N ont également reculé de 4,3 % à 5,8 %.

Les actions des raffineurs avaient rebondi pendant le conflit, les perturbations des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient ayant dopé les marges sur les carburants et stimulé la demande pour les exportations américaines de carburants.

En Europe, l'action BP BP.L a chuté de 4,5 %, tandis que celle de Shell SHEL.L a reculé de 5,2 %.

Certains analystes ont toutefois averti que les marchés pétroliers pourraient devancer la réalité.

Le marché reste beaucoup plus sensible aux commentaires optimistes de Trump qu'aux équilibres pétroliers mondiaux, qui pourraient continuer à se resserrer jusqu'à la fin de l'été, a indiqué Ritterbusch & Associates dans une note.

“Les émotions et le sentiment semblent l'emporter sur les fondamentaux, car les espoirs d'une fin de la guerre priment sur le faible niveau actuel des stocks mondiaux, qui approche des seuils critiques.”

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