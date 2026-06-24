Walmart rachète la start-up publicitaire de deux Français, Vibe.co

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Le géant américain de la grande distribution Walmart a annoncé mardi le rachat de Vibe.co, une start-up new-yorkaise de publicité sur les plateformes de streaming, fondée par deux entrepreneurs français.

Vibe.co a été créée en 2022 par Arthur Querou et Franck Tetzlaff, l'un des fondateurs de Doctolib, géant français du rendez-vous médical en ligne.

Ensemble, les deux associés avaient déjà cédé une première start-up publicitaire avant de lancer Vibe.co. L'entreprise était valorisée quelque 410 millions de dollars lors de son dernier tour de financement.

La plateforme permet aux entreprises de toutes tailles d'acheter des espaces publicitaires sur les plateformes de streaming, aussi simplement et avec autant de précision que sur les sites internet ou les réseaux sociaux.

Pour Walmart, l'acquisition s'inscrit dans une stratégie de diversification vers la publicité numérique, désormais significative.

Le groupe de Bentonville (Arkansas), qui revendique 280 millions de clients par semaine dans 19 pays, entend monétiser leurs données d'achat pour concurrencer les géants du secteur, Google et Meta.

"Nous avons ouvert la voie à la publicité performante sur le streaming. Il est maintenant temps de la rendre aussi incontournable que la recherche en ligne et les réseaux sociaux", a déclaré Arthur Querou sur le réseau X.

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. La finalisation du rachat est attendue d'ici janvier 2027, sous réserve des autorisations réglementaires.