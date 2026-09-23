 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du secteur du voyage en ligne reculent alors que les investisseurs évaluent la menace que représente « Muse » de Meta
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 18:32
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions des entreprises du secteur du voyage en ligne reculent alors que les analystes évaluent les menaces liées à l'essor de l' META.O , l'assistant IA de Meta Platforms

** « On ne sait évidemment pas encore comment les consommateurs utiliseront ces outils ni à quel point la concurrence va s’intensifier dans ce secteur, mais l’approche innovante de Muse et son potentiel de disruption pour les marges bénéficiaires du commerce de détail en général continueront probablement à peser lourdement sur les multiples boursiers des titres du secteur des places de marché », indique Brad Erickson, analyste actions chez RBC Capital Markets, dans une note

** Le titre Expedia EXPE.O recule de 7,1 % à 261 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis deux mois; EXPE a annoncé mardi un partenariat avec Muse

** Airbnb ABNB.O perd 5,7 % et Booking Holdings BKNG.O recule de 4,4 %, figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500 .SPX

** « La pression en faveur d’une intégration avec Muse (ou d’autres canaux d’agences) n’est pas nécessairement négative pour BKNG ou ABNB. Cependant, elle renforce l’importance de la mise en œuvre de futures intégrations potentielles », indiquent les analystes de Morgan Stanley

** Arun Sundaram, vice-président senior chargé de la stratégie d’investissement chez CFRA, note que les entreprises qui s’appuient sur « l’inertie des consommateurs » — cette tendance des clients à continuer d’acheter le même produit ou d’utiliser le même service par habitude — pourraient être particulièrement vulnérables si les agents IA facilitaient la comparaison des options

Valeurs associées

AIRBNB
149,5800 USD NASDAQ -7,56%
BOOKING HOLDINGS
155,9000 USD NASDAQ -5,07%
EXPEDIA GROUP
259,0400 USD NASDAQ -7,72%
META PLATFORMS
744,1000 USD NASDAQ +1,02%
S&P 500 INDEX
7 706,03 Pts CBOE -0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 18:32:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,74 +5,27%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank