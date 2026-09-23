Les actions du secteur du voyage en ligne reculent alors que les investisseurs évaluent la menace que représente « Muse » de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions des entreprises du secteur du voyage en ligne reculent alors que les analystes évaluent les menaces liées à l'essor de l' META.O , l'assistant IA de Meta Platforms

** « On ne sait évidemment pas encore comment les consommateurs utiliseront ces outils ni à quel point la concurrence va s’intensifier dans ce secteur, mais l’approche innovante de Muse et son potentiel de disruption pour les marges bénéficiaires du commerce de détail en général continueront probablement à peser lourdement sur les multiples boursiers des titres du secteur des places de marché », indique Brad Erickson, analyste actions chez RBC Capital Markets, dans une note

** Le titre Expedia EXPE.O recule de 7,1 % à 261 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis deux mois; EXPE a annoncé mardi un partenariat avec Muse

** Airbnb ABNB.O perd 5,7 % et Booking Holdings BKNG.O recule de 4,4 %, figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500 .SPX

** « La pression en faveur d’une intégration avec Muse (ou d’autres canaux d’agences) n’est pas nécessairement négative pour BKNG ou ABNB. Cependant, elle renforce l’importance de la mise en œuvre de futures intégrations potentielles », indiquent les analystes de Morgan Stanley

** Arun Sundaram, vice-président senior chargé de la stratégie d’investissement chez CFRA, note que les entreprises qui s’appuient sur « l’inertie des consommateurs » — cette tendance des clients à continuer d’acheter le même produit ou d’utiliser le même service par habitude — pourraient être particulièrement vulnérables si les agents IA facilitaient la comparaison des options