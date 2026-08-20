Les actions du secteur des cryptomonnaies progressent après que le doublement des rachats d'obligations par le Trésor américain a stimulé les actifs à risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des paragraphes 2 à 5 sur le doublement des rachats par le Trésor américain, mise à jour des cours) par Pritam Biswas, Arasu Kannagi Basil et Hannah Lang

Les actions liées aux cryptomonnaies ont bondi jeudi, au lendemain de l’annonce par le département du Trésor américain de son intention de soutenir davantage les obligations à long terme, ce qui a stimulé les actifs à risque, et alors que le président américain Donald Trump a exhorté le Congrès à adopter une loi établissant des règles claires pour les actifs numériques. La décision du Trésor de doubler le volume de ses rachats de titres de dette à long terme est intervenue après qu’une vague de ventes massives d’obligations a propulsé le rendement des bons du Trésor à 30 ans à son plus haut niveau depuis 2007. La hausse des rendements est généralement défavorable aux actifs risqués tels que les cryptomonnaies, car elle augmente la rentabilité des placements plus sûrs.

Bien que l’intervention du Trésor ait été relativement modeste et n’ait apporté qu’un soulagement de courte durée aux obligations, elle a néanmoins envoyé un signal positif aux cryptomonnaies, selon les analystes.

« La reprise (des cryptos) a ensuite été alimentée par une vague de couverture de positions courtes, après des semaines de fluctuations extrêmement limitées », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste en chef des marchés chez le courtier FxPro, dans une note de recherche.

Le bitcoin BTC= affichait en dernier lieu une hausse de 3,48 % à 71 505 dollars, après avoir franchi la barre des 70 000 dollars pour la première fois depuis juin. La plus grande cryptomonnaie au monde a perdu environ 18 % depuis le début de l’année et reste en baisse d’environ 43 % par rapport à son plus haut historique atteint en octobre.

Les investisseurs ont peut-être également été encouragés par le soutien affiché par Donald Trump en faveur d’une législation sur les cryptomonnaies, la principale priorité politique du secteur.

Trump, qui avait promis pendant la campagne électorale de faire des États-Unis la « capitale mondiale des cryptomonnaies » et qui a tiré profit de ses propres investissements dans ce domaine, a appelé mercredi les législateurs, lors d'un événement organisé à la Maison Blanche en présence de dirigeants du secteur des cryptomonnaies, à adopter une « version équitable du Clarity Act », actuellement bloquée au Sénat.

« Les commentaires de Trump mercredi sont de plus en plus positifs, car ils suggèrent que la Maison Blanche exerce une pression plus directe sur le Congrès pour que cette législation soit adoptée », a déclaré Bo Pei, analyste chez U.S. Tiger Securities.

Si elle était promulguée, la loi Clarity Act permettrait de déterminer si les cryptomonnaies relèvent de la catégorie des titres ou de celle des matières premières, clarifiant ainsi la répartition des compétences entre la Commission des valeurs mobilières (SEC) et la Commission des opérations à terme sur matières premières (CFTC) dans ce secteur.

Les dirigeants du secteur et les analystes ont indiqué qu’en l’absence de législation, la réglementation est exposée aux revirements politiques et aux recours judiciaires.

Cependant, de nombreux démocrates, ainsi que certains républicains, affirment qu’ils ne soutiendraient pas un projet de loi ne comportant pas de dispositions strictes interdisant aux responsables politiques, y compris Donald Trump, de tirer profit de leurs propres activités dans le domaine des cryptomonnaies. Trump a déclaré plus de 1,4 milliard de dollars de revenus provenant des activités de sa famille dans le domaine des cryptomonnaies en 2025.

L’Ether ETH= a progressé de 2,46 % et s’échangeait dernièrement à 2 272 dollars, son plus haut niveau depuis plus de trois mois.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O a progressé de 6,05 %, tandis que Strategy MSTR.O , qui mise sur la hausse du bitcoin, a enregistré une hausse de 4 %.

Le fabricant de machines de minage de bitcoins Canaan

CAN.O a bondi de 10,37 %, l'émetteur de stablecoins Circle

CRCL.N a progressé de 3,8 % et la plateforme de trading grand public Robinhood HOOD.O a gagné 0,42 %.