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Les actions du secteur des cryptomonnaies progressent alors que le cours du bitcoin atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent avant l'ouverture des marchés ** Le cours du bitcoin atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines à la suite de l'accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l'Iran

** Le cours du bitcoin BTC= , la plus grande cryptomonnaie au monde, progresse de 2,5 % à 65.574,04 dollars, tandis que celui de l'ether ETH= s'envole de 2,9 % à 1.718,30 dollars

** La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O progresse de 4,4 %

** Les sociétés minières de cryptomonnaies: Riot Platforms Inc RIOT.O , MARA Holdings MARA.O , Hut 8 HUT.O et Bit Digital BTBT.O ont progressé de 4 % à 6 %

** L'acheteur de BTC Strategy MSTR.O gagne 5,4 %

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan Inc

CAN.O en hausse de 6 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P progresse de 3 %

** L'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O a progressé de 3,1 %

** En tenant compte de l'évolution de la séance, depuis le début de l'année, le BTC recule de 25,2 % et l'ETH de 42,3 %

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RIOT PLATFORMS
26,6100 USD NASDAQ +1,80%
STRATEGY RG-A
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