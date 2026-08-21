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Les actions du secteur des cryptomonnaies progressent alors que le Bitcoin poursuit sa remontée
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 11:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain progressent en pré-ouverture après que le Bitcoin

BTC= a grimpé de plus de 6%, atteignant son plus haut niveau depuis fin mai

** Les actions du secteur des cryptomonnaies avaient progressé lors de la séance précédente après que le président américain Donald Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi sur les cryptomonnaies, et grâce à un regain d’intérêt pour les actifs risqués suite à la décision du ministère des Finances de soutenir les obligations à long terme

** La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase Global

COIN.O progresse de 6,1%

** Le mineur de cryptomonnaies Bit Digital BTBT.O progresse de 4,7%, tandis que Hut 8 HUT.O gagne 2,9%

** Mara Holdings MARA.O grimpe de 5,2%, tandis que Riot Platforms Inc RIOT.O progresse de 3,3%

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P gagne 6,8% et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O 6,7%

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