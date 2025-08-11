 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 704,69
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions du secteur de la marijuana grimpent à la suite d'une information selon laquelle Trump envisagerait de reclasser la marijuana comme moins dangereuse
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions des entreprises de cannabis cotées en bourse aux États-Unis font un bond en avant sur le marché ** Trump envisage de reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet

** Canopy Growth CGC.O bondit de 24,8 %, Cronos Group

CRON.O de 22,6 % et Tilray Brands TLRY.O de 26,3 %

** SNDL SNDL.O et Aurora Cannabis ACB.O gagnent respectivement entre 10,7 % et 11,6 %

** L'Advisorshares Pure US Cannabis ETF MSOS.P a fait un bond de plus de 9,1 %

** Le rapport indique que Trump, lors d'une collecte de fonds d'un million de dollars par assiette ce mois-ci, a dit aux participants qu'il était intéressé par le changement

** Les participants comprennent le directeur général de Trulieve, Kim Rivers, qui a exhorté Trump à poursuivre la reclassification et à développer la recherche sur la marijuana médicale

Valeurs associées

AURORA CANNABIS
6,170 CAD TSX +6,75%
AURORA CANNABIS
4,4800 USD NASDAQ +6,41%
CANOPY GROW
1,720 CAD TSX +18,62%
CANOPY GROW
1,2500 USD NASDAQ +19,05%
CANOPY GROWTH
10,160 CAD TSX +1 372,46%
CRONOS GROUP
3,180 CAD TSX +2,25%
CRONOS GROUP
2,3000 USD NASDAQ +1,32%
SNDL
1,6800 USD NASDAQ +0,60%
TILRAY BRANDS
0,6487 USD NASDAQ -0,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank