Les actions du secteur de la marijuana grimpent à la suite d'une information selon laquelle Trump envisagerait de reclasser la marijuana comme moins dangereuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions des entreprises de cannabis cotées en bourse aux États-Unis font un bond en avant sur le marché ** Trump envisage de reclasser la marijuana comme une drogue moins dangereuse, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet

** Canopy Growth CGC.O bondit de 24,8 %, Cronos Group

CRON.O de 22,6 % et Tilray Brands TLRY.O de 26,3 %

** SNDL SNDL.O et Aurora Cannabis ACB.O gagnent respectivement entre 10,7 % et 11,6 %

** L'Advisorshares Pure US Cannabis ETF MSOS.P a fait un bond de plus de 9,1 %

** Le rapport indique que Trump, lors d'une collecte de fonds d'un million de dollars par assiette ce mois-ci, a dit aux participants qu'il était intéressé par le changement

** Les participants comprennent le directeur général de Trulieve, Kim Rivers, qui a exhorté Trump à poursuivre la reclassification et à développer la recherche sur la marijuana médicale