Les actions du secteur de la marijuana grimpent à la suite d'une information selon laquelle Trump envisagerait d'assouplir les restrictions sur la marijuana
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre -

** Les actions des entreprises de cannabis cotées en bourse aux États-Unis font un bond avant la mise sur le marché

** Le Washington Post rapporte que Le président américain Donald Trump devrait pousser le gouvernement à assouplir considérablement les restrictions fédérales sur la marijuana, citant des personnes familières avec les discussions

** Le rapport indique que Trump a discuté du plan avec le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, mercredi

** Trump a déclaré en août que son administration envisageait de reclasser la marijuana, qui figure actuellement à l'annexe I

** Selon un rapport, il est prévu de reclasser la marijuana dans l'annexe III

** Canopy Growth CGC.O bondit de 18,1%, Cronos Group

CRON.O bondit de 11,9%, Tilray Brands TLRY.O grimpe de 28,4%

** SNDL SNDL.O et Aurora Cannabis ACB.O gagnent respectivement 11,3% et 15%

** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.P bondit de 31,7%, et Roundhill Cannabis ETF WEED.P gagne 27,8% dans un contexte de faibles volumes

Valeurs associées

AURORA CANNABIS
6,255 CAD TSX -0,08%
AURORA CANNABIS
4,5500 USD NASDAQ +0,44%
CANOPY GROW
1,570 CAD TSX -1,26%
CANOPY GROW
1,1350 USD NASDAQ -1,30%
CANOPY GROWTH
10,160 CAD TSX +1 372,46%
CRONOS GROUP
3,910 CAD TSX +0,77%
CRONOS GROUP
2,8500 USD NASDAQ +2,15%
SNDL
1,7700 USD NASDAQ +4,12%
TILRAY BRANDS
8,4500 USD NASDAQ +2,30%
