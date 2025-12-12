Les actions du secteur de la marijuana grimpent à la suite d'une information selon laquelle Trump envisagerait d'assouplir les restrictions sur la marijuana

12 décembre -

** Les actions des entreprises de cannabis cotées en bourse aux États-Unis font un bond avant la mise sur le marché

** Le Washington Post rapporte que Le président américain Donald Trump devrait pousser le gouvernement à assouplir considérablement les restrictions fédérales sur la marijuana, citant des personnes familières avec les discussions

** Le rapport indique que Trump a discuté du plan avec le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, mercredi

** Trump a déclaré en août que son administration envisageait de reclasser la marijuana, qui figure actuellement à l'annexe I

** Selon un rapport, il est prévu de reclasser la marijuana dans l'annexe III

** Canopy Growth CGC.O bondit de 18,1%, Cronos Group

CRON.O bondit de 11,9%, Tilray Brands TLRY.O grimpe de 28,4%

** SNDL SNDL.O et Aurora Cannabis ACB.O gagnent respectivement 11,3% et 15%

** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.P bondit de 31,7%, et Roundhill Cannabis ETF WEED.P gagne 27,8% dans un contexte de faibles volumes