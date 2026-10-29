Les actions du secteur de la cybersécurité reculent après que Fortinet a signalé un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires de ses produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions des entreprises de cybersécurité chutent après l'annonce par Fortinet d'un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires de ses produits par rapport à l'année précédente

** L'action Fortinet FTNT.O s'effondre de 26,6% après avoir annoncé une croissance de 37% du chiffre d'affaires des produits au troisième trimestre , contre 52% au trimestre précédent

** La société revoit également à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires des services pour l'exercice 2026, les ramenant à 5,15 à 5,17 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 5,18 à 5,22 milliards de dollars

** Crowdstrike CRWD.O recule de 6,3%, Palo Alto PANW.O perd 6,9% et Zscaler ZS.O recule de 7,1%

** Okta OKTA.O , SailPoint SAIL.OL et SentinelOne S.N ont chacun reculé d’environ 6%

** Rubrik RBRK.N a perdu 6,3% et Rapid7 RPD.O a reculé de 4%