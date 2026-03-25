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Les actions du secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse du prix du pétrole brut et des perspectives de cessez-le-feu au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions des sociétés américaines du secteur de l'énergie chutent en début de marché, en raison de la baisse des prix du brut O/R

** Les prix à terme du Brent LCOc1 ont baissé de 4,6 % à 99,67 $ le baril, tandis que les prix à terme du pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 ont baissé de 4,4 % à 88,27 $ le baril

** Les prix du pétrole brut baissent après que les États-Unis ont envoyé à l'Iran une proposition en 15 points visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, augmentant les perspectives d'un cessez-le-feu qui pourrait atténuer les perturbations de l'approvisionnement dans la région

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en baisse de 0,8 % et 0,7 % respectivement

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O et Coterra Energy CTRA.N en baisse de 1,1% à 2,1%

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N sont toutes deux en légère baisse

** Le raffineur Valero Energy VLO.N en baisse de ~1%

Pétrole et parapétrolier

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APA
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CHEVRON
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Gaz naturel
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Light Sweet Crude Oil
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OCCIDENTAL PETROLEUM
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1 commentaire

  • 11:58

    à vrai dire je préfèrerait que la paix s'installe....la mode dernièrement est à la guerre et je ne crois pas que cela soit la solution pour les humains !!!

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