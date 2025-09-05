 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 674,78
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions du secteur de l'énergie chutent alors que le pétrole brut se dirige vers une perte hebdomadaire en raison des inquiétudes concernant l'offre
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 1,2 %, suite à une chute des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 2,1 % à 65,54 $/baril, tandis que West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 2,4 % à 61,98 $/baril

** Les prix du brut baissent , se dirigeant vers une perte hebdomadaire pour la première fois en trois semaines, alors que les attentes d'une augmentation de l'offre augmentent et qu'une augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis a renforcé les inquiétudes sur la demande

** Exxon Mobil XOM.N chute de 1,5 % et Chevron CVX.N de ~1,3 %

** ONEOK OKE.N , Targa Resources TRGP.N , EOG Resources

EOG.N et ConocoPhillips COP.N perdent entre 2 % et 2,6 %; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O sont chacune en légère baisse

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
45,1200 USD NASDAQ -2,59%
CHEVRON
154,734 USD NYSE -1,90%
CONOCOPHILLIPS
92,920 USD NYSE -2,85%
EOG RESOURCES
117,745 USD NYSE -3,12%
EXXON MOBIL
110,275 USD NYSE -1,91%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HALLIBURTON
22,120 USD NYSE -1,54%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,320 USD NYSE -2,77%
ONEOK
71,150 USD NYSE -4,34%
Pétrole Brent
65,19 USD Ice Europ -2,53%
Pétrole WTI
61,61 USD Ice Europ -2,67%
SLB
35,710 USD NYSE -0,79%
TARGA RESOURCES
158,830 USD NYSE -4,57%
TX PAC LAND
899,830 USD NYSE -3,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

