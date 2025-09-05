Les actions du secteur de l'énergie chutent alors que le pétrole brut se dirige vers une perte hebdomadaire en raison des inquiétudes concernant l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en baisse de 1,2 %, suite à une chute des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 2,1 % à 65,54 $/baril, tandis que West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 2,4 % à 61,98 $/baril

** Les prix du brut baissent , se dirigeant vers une perte hebdomadaire pour la première fois en trois semaines, alors que les attentes d'une augmentation de l'offre augmentent et qu'une augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis a renforcé les inquiétudes sur la demande

** Exxon Mobil XOM.N chute de 1,5 % et Chevron CVX.N de ~1,3 %

** ONEOK OKE.N , Targa Resources TRGP.N , EOG Resources

EOG.N et ConocoPhillips COP.N perdent entre 2 % et 2,6 %; parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O sont chacune en légère baisse