Ipsen relève ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 08:17
De même, le laboratoire pharmaceutique table désormais pour l'ensemble de l'année sur une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10%, contre 'supérieure à 7%' en estimation précédente, à taux de change constant.
Le groupe précise que ces nouvelles perspectives 'anticipent un impact limité des génériques du lanréotide sur les ventes de Somatuline, ainsi qu'une accélération de la croissance des autres produits du portefeuille'.
A 2,73 milliards d'euros, son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 a augmenté de 9,6% en données publiées et de 12,1% à changes constants, croissance portée par les trois aires thérapeutiques et incluant les solides performances d'Iqirvo, Bylvay et Somatuline.
Sur le seul troisième trimestre, Ipsen a réalisé un chiffre d'affaires de 915 MEUR, en progression de 9,4% en données publiées et de 13,7% à changes constants (+7% en oncologie, +109,1% en maladies rares et +9,1% en neurosciences).
