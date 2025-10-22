Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'OREAL OREP.PA - Le géant français des cosmétiques a fait état mardi d'une hausse à données comparables de ses ventes au troisième trimestre, qui accélèrent en glissement trimestriel mais ressortent cependant en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

* WORLDLINE WLN.PA - Le spécialiste des moyens de paiement a resserré mardi sa fourchette de prévision d'EBE (excédent brut d'exploitation) pour 2025, le groupe faisant également état d'un chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes au troisième trimestre.

* VIVENDI VIV.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse légère de 0,9% sur un an à taux de change et périmètre constants.

* EUTELSAT ETL.PA - Le groupe français de satellites a fait état mardi d'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles en baisse de 1,2% à taux de change et périmètre constants et en-dessous des attentes au premier trimestre, la forte demande de services gouvernementaux n'ayant pas suffi à compenser la faiblesse du secteur vidéo.

* ADIDAS ADSGn.DE - L'équipementier sportif allemand a relevé mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, invoquant la "dynamique de la marque" et les efforts déployés pour atténuer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des droits de douane américains.

* HERMES HRMS.PA , OPMOBILITY OPM.PA , BARCLAYS BARC.L et HEINEKEN HEIN.AS doivent publier mercredi leurs chiffres d'affaires trimestriels avant l'ouverture de la Bourse.

