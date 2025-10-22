 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 407,84
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* L'OREAL OREP.PA - Le géant français des cosmétiques a fait état mardi d'une hausse à données comparables de ses ventes au troisième trimestre, qui accélèrent en glissement trimestriel mais ressortent cependant en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

* WORLDLINE WLN.PA - Le spécialiste des moyens de paiement a resserré mardi sa fourchette de prévision d'EBE (excédent brut d'exploitation) pour 2025, le groupe faisant également état d'un chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes au troisième trimestre.

* VIVENDI VIV.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse légère de 0,9% sur un an à taux de change et périmètre constants.

* EUTELSAT ETL.PA - Le groupe français de satellites a fait état mardi d'un chiffre d'affaires des activités opérationnelles en baisse de 1,2% à taux de change et périmètre constants et en-dessous des attentes au premier trimestre, la forte demande de services gouvernementaux n'ayant pas suffi à compenser la faiblesse du secteur vidéo.

* ADIDAS ADSGn.DE - L'équipementier sportif allemand a relevé mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, invoquant la "dynamique de la marque" et les efforts déployés pour atténuer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des droits de douane américains.

* HERMES HRMS.PA , OPMOBILITY OPM.PA , BARCLAYS BARC.L et HEINEKEN HEIN.AS doivent publier mercredi leurs chiffres d'affaires trimestriels avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VY162

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADIDAS
194,750 EUR XETRA -0,08%
BARCLAYS
365,700 GBX LSE +1,08%
EUTELSAT
3,695 EUR Euronext Paris -0,14%
HEINEKEN
70,160 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
HERMES INTL
2 250,000 EUR Euronext Paris +1,44%
L'OREAL
398,000 EUR Euronext Paris +0,67%
OPMOBILITY
14,190 EUR Euronext Paris -0,28%
VIVENDI
3,067 EUR Euronext Paris +1,69%
WORLDLINE
2,470 EUR Euronext Paris +1,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 21/10/2025
    Top 5 IA du 21/10/2025
    information fournie par Libertify 22.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus , Coca-Cola, Edenred , Eurofins Scientific , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Le procès d'un jeune homme de 23 ans, accusé d'avoir tué Anaïs M. après un différend lié au paiement d'un acte sexuel tarifé, s'ouvre mercredi devant la cour d'assises du Val-de-Marne ( AFP / LOIC VENANCE )
    Début du procès d'un jeune homme accusé d'avoir tué Anaïs M., 18 ans
    information fournie par AFP 22.10.2025 04:50 

    Le procès d'un jeune homme de 23 ans, accusé d'avoir tué Anaïs M. après un différend lié au paiement d'un acte sexuel tarifé, s'ouvre mercredi devant la cour d'assises du Val-de-Marne, quatre ans après la découverte de son corps sur un trottoir de banlieue parisienne. ... Lire la suite

  • Jean Castex, portant une casquette de la RATP qu'il dirige, lors de la présentation des nouveaux métros MF19 construits par Alstom, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), le 14 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    De la RATP à la SNCF: Jean Castex en grand oral devant les députés
    information fournie par AFP 22.10.2025 04:49 

    Après la RATP, Jean Castex, désigné par Emmanuel Macron pour prendre les rênes d'une SNCF en pleine mutation face à l'arrivée de la concurrence, est entendu mercredi par les députés, qui devraient, sauf surprise majeure, valider son changement de casquette. L'ancien ... Lire la suite

  • Kering, qui tente depuis des années de relancer sa marque phare Gucci, présente mercredi son chiffre d'affaires du troisième trimestre, première publication financière depuis l'arrivée en septembre de Luca de Meo au poste de directeur général ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Première publication financière pour Kering depuis l'arrivée de Luca de Meo
    information fournie par AFP 22.10.2025 04:46 

    Kering , qui tente depuis des années de relancer sa marque phare Gucci, présente mercredi son chiffre d'affaires du troisième trimestre, première publication financière depuis l'arrivée en septembre de Luca de Meo au poste de directeur général pour redresser le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank