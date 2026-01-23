Les actions du groupe de défense tchèque font un bond à Amsterdam après une introduction en bourse record

CSG lève jusqu'à 3,8 milliards d'euros dans le cadre de la plus grande cotation jamais réalisée dans le secteur de la défense

Le groupe d'armement tchèque commence à négocier à Amsterdam

Les actions bondissent d'environ 30 % à l'ouverture

L'introduction en bourse intervient alors que les actions du secteur de la défense atteignent des sommets

Les actions de Czechoslovak Group CSG.AS ont augmenté jusqu'à 32% lors de leur introduction en bourse à Amsterdam vendredi, après une cotation record pour les fonds levés par une société de défense, donnant au groupe basé à Prague une capitalisation boursière initiale de 25 milliards d'euros (29,30 milliards de dollars).

CSG a vendu 30 millions d'actions nouvelles et jusqu'à 122 millions d'actions existantes, y compris une option de surallocation, dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne cette semaine, au prix de 25 euros l'unité, ce qui lui a permis de lever jusqu'à 3,8 milliards d'euros.

Les actions ont grimpé jusqu'à 33,00 euros dans les premiers échanges et étaient cotées à 30,235 euros, en hausse de 20,9 %, à 8 h 12 GMT.

Michael Strnad, le propriétaire de la société âgé de 33 ans, recevra un peu moins de 3 milliards d'euros dans le cadre de l'opération, y compris l'attribution excédentaire, tandis que le reste du produit ira à la société, a déclaré CSG.

La cotation de CSG, qui compte parmi ses principaux clients l'Ukraine et qui est l'une des entreprises de défense à la croissance la plus rapide au monde, intervient alors que les investisseurs investissent massivement dans le secteur et que les gouvernements européens s'engagent à augmenter les dépenses de défense à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les valeurs européennes de la défense ont atteint des niveaux record cette année et ont été poussées à la hausse cette semaine par les menaces américaines de prendre le contrôle du Groenland. Elles ont réduit une partie de ces gains après que le président Donald Trump a exclu de prendre le territoire par la force.

DES CARNETS DE COMMANDE RAPIDEMENT COUVERTS

D'autres grands groupes de défense européens, tels que le fabricant franco-allemand de chars KNDS , devraient également être cotés en bourse cette année.

Les carnets d'ordres pour l'offre de CSG ont été rapidement couverts mardi, ce qui indique une demande supérieure à la taille de l'opération, a déclaré un teneur de livres. Des fonds gérés par Artisan Partners, BlackRock et Al-Rayyan Holdings, une filiale de l'Autorité d'investissement du Qatar, se sont engagés à participer à l'opération à hauteur de 300 millions d'euros chacun.

Dirigé par Michael Strnad, dont le père a commencé à vendre du matériel militaire soviétique dans les années 1990, CSG a annoncé la semaine dernière son intention d'introduire en bourse et a choisi de procéder à une procédure plus rapide que la norme.

Dans son prospectus, CSG a déclaré que l'introduction en bourse lui permettrait de se faire mieux connaître des investisseurs internationaux, de renforcer la reconnaissance de sa marque et sa crédibilité, et de bénéficier d'une plus grande souplesse financière grâce à un accès plus large aux capitaux.

