Les actions du Golfe sont mitigées après le refus de l'Iran de participer aux négociations avec les États-Unis, le Qatar poursuit son déclin

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(Ajoute les mouvements de stocks des marchés saoudien et qatari)

Les marchés boursiers du Golfese sont efforcés de trouver une direction dans les premiers échanges mardi, le Qatar prolongeant sa chute dans un contexte de messages contradictoires sur les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran après que le président Donald Trump a reporté les frappes sur l'infrastructure énergétique de l'Iran.

La décisionde M. Trump lundi était due à ce qu'il a décrit comme des discussions productives avec les responsables iraniens. L'Iran a toutefois nié avoir entamé des négociations avec les États-Unis.

Les États-Unis poursuivront leurs frappes sur l'Iran, la pause ne s'appliquant qu'aux attaques sur les sites énergétiques de Téhéran, a rapporté Semafor lundi, citant un responsable américain.

Le rapport précise qu'Israël n'est pas partie prenante aux pourparlers entre Washington et Téhéran.

Le conflit régional en cours a entraîné une forte augmentation des prix de l'énergie, perturbé les voyages aériens et gravement affecté les opérations de transport maritime par le détroit d'Ormuz.

L'indice principal de Dubaï .DFMGI a réduit les gains initiaux pour s'échanger en hausse de 2,5%, soutenu par des gains dans l'immobilier lourd et les stocks de services de communication.

Le promoteur immobilier Emaar Properties EMAR.DU grimpe de 4,4% et l'opérateur de télécommunications Emirates Integrated Telecommunications DU.DU fait un bond de 3,7%.

A Abu Dhabi, l'indice .FTFADGI a également réduit ses gains initiaux pour se négocier en hausse de 0,5%, avec l'entreprise de services publics Abu Dhabi National Energy

TAQA.AD progressant de 5,1%, tandis que Emirates Telecommunications Group EAND.AD a augmenté de 2,7%.

Cependant, l'indice de référence de l'Arabie Saoudite

.TASI a glissé de 0,4% dans les premiers échanges, entraîné par une baisse de 3,8% de la Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) 1211.SE et une baisse de 1,7% du géant pétrolier Saudi Aramco 2222.SE .

Le fournisseur saoudien de services de forage pétrolier et gazier Ades Holding 2382.SE a gagné 3,9 % après que l'entreprise a augmenté sa fourchette de prévisions d'Ebitda pour l'exercice 2026 à 4,50-4,87 milliards SAR, soit une hausse de 33 % à 44 % par rapport à l'année dernière.

L'indice des actions du Qatar .QSI a chuté de 1,1%, prolongeant les pertes de la session précédente du 18 mars, en raison d'une forte baisse des valeurs financières et énergétiques.

Le plus grand banque du Golfe, Qatar National Bank

QNBK.QA , a chuté de 1,6%, tandis que le transporteur d'énergie Qatar Gas Transport (Nakilat) QGTS.QA s'est effondré de 3,4%.

Alors que la guerre fait rage et que les expéditions d'environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde par le détroit d'Ormuz sont toujours limitées, les prix du pétrole ont repris leur ascension mardi.

Le Brent LCOC1 était en hausse de 1,4 % à 101,28 dollars le baril à 0812 GMT. O/R