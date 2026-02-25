Les actions du fabricant de pistolets Taser Axon s'envolent, la demande étant plus forte que prévu au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de Taser Axon Enterprise AXON.O bondissent de 15,9 % à 513,01 $ dans les transactions de pré-marché après que la société ait battu les estimations de bénéfices et de revenus du 4ème trimestre grâce à une forte demande pour ses dispositifs de sécurité et ses logiciels

** La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 2,15 $ au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,60 $, selon les données du LSEG; le revenu de 796,7 millions de dollars a également dépassé les attentes

** Les analystes de TD Cowen ont déclaré: "Il s'agissait d'un trimestre critique et AXON a frappé un grand coup"

** Le chiffre d'affaires des appareils connectés, le segment le plus important d'Axon, a bondi de 38 %, tandis que le chiffre d'affaires du segment des logiciels et des services a augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente

** 21 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; leur estimation médiane est de 727,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, AXON a perdu plus de 22% depuis le début de l'année