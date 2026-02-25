 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions du fabricant de pistolets Taser Axon s'envolent, la demande étant plus forte que prévu au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de Taser Axon Enterprise AXON.O bondissent de 15,9 % à 513,01 $ dans les transactions de pré-marché après que la société ait battu les estimations de bénéfices et de revenus du 4ème trimestre grâce à une forte demande pour ses dispositifs de sécurité et ses logiciels

** La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 2,15 $ au quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,60 $, selon les données du LSEG; le revenu de 796,7 millions de dollars a également dépassé les attentes

** Les analystes de TD Cowen ont déclaré: "Il s'agissait d'un trimestre critique et AXON a frappé un grand coup"

** Le chiffre d'affaires des appareils connectés, le segment le plus important d'Axon, a bondi de 38 %, tandis que le chiffre d'affaires du segment des logiciels et des services a augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente

** 21 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; leur estimation médiane est de 727,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, AXON a perdu plus de 22% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AXON ENTERPRISE
442,5100 USD NASDAQ +4,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank